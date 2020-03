Žena s rouškou prochází 19. března 2020 kolem Finančního úřadu v Ústí nad Labem. V souvislosti s šířením nového koronaviru omezil finanční úřad provozní dobu na pondělí a středu, vždy od 8 do 11 hodin.

Žena s rouškou prochází 19. března 2020 kolem Finančního úřadu v Ústí nad Labem. V souvislosti s šířením nového koronaviru omezil finanční úřad provozní dobu na pondělí a středu, vždy od 8 do 11 hodin. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Veřejné úřady budou nejméně do 11. dubna otevřené jen dva dny v týdnu a budou nabízet jen omezené služby. Vláda v pondělí vzala na vědomí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které prodlužuje platnost omezení. Vyplývá to z výsledků pondělního jednání zveřejněných na webových stránkách kabinetu. Podle dosud schválených nařízení v rámci boje proti epidemii koronaviru měl být provoz úřadů omezen do dnešního rána.

Fungování úřadů je omezené od 16. března. Úřady mohou být otevřeny pouze v pondělí a ve středu na tři hodiny a ve všech případech, kdy je to možné, mají nahradit osobní kontakt s občany písemnou, elektronickou nebo telefonickou formou. Služby úřady omezily na agendy bezpodmínečně nutné k zajišťování chodu veřejné správy.

Podle vládního nařízení mají úřady zajišťovat svůj chod s nejnižším možným počtem zaměstnanců na pracovišti. Zároveň mají zajistit chod úřadu tak, aby případná karanténa části zaměstnanců neohrozila jeho celkové fungování.