Úřady budou asi muset zveřejňovat údaje o platech a odměnách úředníků

Praha - Úřady a další instituce, například nově vymezené veřejné podniky, budou zřejmě muset poskytovat informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků. Novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která to má zajistit, dnes jednomyslně schválila Sněmovna. Musí ji ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Zákon měl být součástí českého právního řádu už od loňského července, neboť zavádí také změny související se směrnicí EU o otevřených datech. Sněmovna v předvolebním složení ale normu nestihla projednat. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes na plénu řekl, že by z evropské úrovně hrozil reálný postih, pokud by z velké části transpoziční novela nebyla schválena v nejbližší době.

Poslanci nad rámec vládní předlohy schválili zpřesňující pozměňovací návrh předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka. Naopak úpravu výjimek ze zveřejňování smluv v jejich registru, jak to navrhl bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), poslanci nepodpořili.

Vláda uvádí, že k rozšíření informační povinnosti přistoupila pouze tam, kde to výslovně vyžaduje evropská směrnice. Rozšíření povinnosti je podle vlády minimalistické. Cílem směrnice je podle důvodové zprávy reagovat na technologický pokrok rozšířením možnosti získávat informace od veřejného sektoru. K tomu má vést jak rozšíření okruhu poskytovaných informací, tak okruhu těch, kteří je musí poskytovat, i vícero způsoby jejich poskytování.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Podle Michálka se to bude týkat například energetické společnosti ČEZ, jde také o podniky činné třeba v dopravě. Předloha by ale zároveň měla zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněné by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.