Úřadům se po 11 letech na útěku přihlásil Seidl, odsouzený za loupeže

Praha - Na českém velvyslanectví v Dakaru se přihlásil devětačtyřicetiletý Stanislav Seidl, který od roku 2016 figuroval na seznamu evropské policejní agentury Europol mezi nejhledanějšími zločinci. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Seidl byl trestaný zejména za majetkovou trestnou činnost, v zahraničí zmizel v roce 2011 poté, co měl nastoupit do vězení za vyloupení optiky. Webu řekl, že prchal z obav před odvetou podsvětí.

Mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do serveru sdělila, že na český zastupitelský úřad v Dakaru se obrátil Čech se žádostí o konzulární pomoc a jeho případné vydání je v kompetenci policejního prezidia a ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti do nedělního odpoledne nemělo o muži od velvyslanectví informace. "Pokud bude potvrzena lokalizace osoby v Senegalu oficiální cestou, bude požádáno o extradici. Nicméně v mezidobí může dojít například k deportaci osoby do ČR,“ napsal v neděli mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Po Seidlovi bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání na podzim 2011 poté, co byl na šest let odsouzen za vyloupení optiky, hasičské zbrojnice a za pokus o vykradení bankomatu v Příbrami. V roce 2016 byl zařazen na list nejhledanějších zločinců Evropy, který vydává Europol a každá země na něj může vložit dva zločince. U Seidlova profilu na seznamu nejhledanějších osob Europolu je vedle majetkové trestné činnosti uveden také nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo přečin napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice. Za tyto skutky však v Česku pravomocně odsouzen nebyl, uvedl Seznam Zprávy.

Podle jeho informací je Seidl nyní zadržen na policejní stanici na předměstí Dakaru. Proč se rozhodl ukončit ukrývání před policií, Seidl pro server odůvodnil tím, že je ve špatném psychickém stavu a je bez peněz.