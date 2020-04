Praha - Úřadům práce zřejmě klesne administrativa s některými současnými dávkami. Sněmovna předlohu schválila. Úřady mají nově vyřizovat příspěvky na mzdy. Nezaměstnaní se zřejmě budou moci hlásit úřadům práce i na dálku. Firmám zaměstnávajícím postižené odpadne část byrokracie.

Úřadům práce zřejmě klesne administrativa s částí dávek

Úřadům práce zřejmě klesne administrativa s některými současnými dávkami. Pro letošní druhé čtvrtletí nebudou muset plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči. Lidé nebudou muset dokládat úřadům příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z předchozích. Vládní předlohu dnes schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Změna má úředníkům takzvaně uvolnit ruce. Budou mít na starosti v souvislosti s koronavirovou krizí vyplácení nových příspěvků na mzdy v rámci kurzarbeitu. Vládní návrh, který má přispět také k omezení kontaktu lidí s firmami a úřady a ulevit České poště, ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Pirátka Olga Richterová prosadila zakotvení stejného principu i pro třetí čtvrtletí, a to u přídavku na dítě a příspěvku na bydlení. Podmínkou by bylo to, že úřady práce k červenci neobnoví plný provoz.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce podle nynějších pravidel dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Nyní je to tedy do konce dubna. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby potvrzení neposkytli do konce daného čtvrtletí, teď tedy do konce června, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upraví.

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem budou úřady práce vycházet z dokladů za poslední loňské čtvrtletí. Lidé jim ale budou moci posílat potvrzení v případě, že se u nich něco změnilo, a to třeba okruh posuzovaných osob či příjmy. Potřebné podklady mohou dodat, jakmile to u nich bude možné. Úřad práce podle novely zohlední změny od měsíce, ve kterém se o nich dozví. Nové žádosti zákon neovlivní. Jde zejména o přídavek na dítě, na který má od dubna nárok kvůli zvýšení životního minima širší okruh rodin.

Sociální demokratka Alena Gajdůšková neuspěla s návrhem zpracovaným ministerstvem práce a sociálních věcí, podle kterého by se příspěvky na bydlení, přídavky na dítě a zvýšení příspěvků na péči prodlužovalo pro druhé čtvrtletí zcela automaticky. Příspěvek na bydlení by se navíc k červenci nepřehodnocoval kvůli nově uzákoněné změně okruhu společně posuzovaných osob, posunulo by se to o rok. Naopak délku čerpání přídavku na dítě a tím i jeho výši by si rodiče mohli měnit každý měsíc, nikoli každého čtvrt roku, jako je tomu nyní.

Letos v únoru vyplatily úřady práce podle důvodové zprávy přes 201.000 přídavků na dítě, skoro 146.000 příspěvků na bydlení a 5260 zvýšených příspěvků na péči.

Sněmovna v doprovodném usnesení vyzvala na návrhy Hany Aulické Jírovcové (KSČM) vládu, aby připravila podporu lidí pracujících na dohody o provedení práce a pracovní činnosti a připravila navýšení dříve schváleného rozšířeného ošetřovného na 80 procent ze současných 60 procent redukovaného denního základu.

Nezaměstnaní se zřejmě budou moci hlásit do evidence i na dálku

Nezaměstnaní lidé se zřejmě budou moci hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku, nebudou muset na úřady práce osobně. Firmy, které zaměstnávají postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím bezdlužnost. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu. Vládní návrh změn pravidel zaměstnanosti dnes schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze Sněmovna.

Dolní komora do předlohy vložila pozměňovací návrh sociálního výboru, aby smlouvy mezi úřady práce a firmami uzavírané v rámci kurzarbeitu spadaly pod mírnější režim zákona o registru smluv. Byly by tedy účinné okamžitě, nikoli až zveřejněním v internetové evidenci. Předkladatel úpravy Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) poukazuje na to, že zveřejnění dohody v registru by mohlo trvat i měsíc.

Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zdůvodňuje stavem kvůli šíření nového koronaviru, omezeným provozem úřadů práce a obtížným vyřizováním některých dokladů. Předlohu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Nezaměstnaní by nově mohli žádat o zařazení do evidence úřadů práce také poštou nebo elektronicky. Žádost navíc nebudou muset posílat úřadu příslušnému výhradně jejich trvalému bydlišti. Budou se muset obracet i na úřad v místě, kde skutečně bydlí.

Předloha zmírňuje i povinnost nezaměstnaných ihned hlásit úřadu práce svou nemoc, na oznámení budou mít tři dny od vystavení neschopenky. Při nesplnění povinnosti jim hrozí vyřazení z evidence. Po něm by za nezaměstnané stát přestal platit odvody a přišli by také o podporu a dávky v hmotné nouzi, a to na tři či šest měsíců. Léčebný režim musí nemocní lidé bez místa dodržovat stejně jako nemocní zaměstnanci.

Prokazování bezdlužnosti odpustí stát firmám kvůli vytíženosti úřadů. V případě zaměstnávání postižených lidí by hrozilo, že přijdou o práci, pokud by zaměstnavatelé nestihli dodat doklady včas. Zaměstnavatelé budou moci čerpat příspěvek na hendikepované pracovníky i v době, kdy museli za nouzového stavu omezit výrobu či služby, a nechat proto pracovníky doma. Nebudou mít ale v takovém případě nárok na příspěvky v rámci kurzarbeitu.