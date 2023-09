Úřadující šampion Alcaraz prošel na tenisovém US Open bez potíží do čtvrtfinále

Tenisový turnaj US Open, 4. září 2023, New York. Carlos Alcaraz ze Španělska.

New York - Úřadující šampion Španěl Carlos Alcaraz postoupil na tenisovém US Open bez problémů do čtvrtfinále. Itala Mattea Arnaldiho porazil na newyorském betonu za necelé dvě hodiny 6:3, 6:3, 6:4 a vyhrál 40. grandslamový zápas v kariéře. V další fázi vyzve buď v repríze loňského čtvrtfinále šestého nasazeného Itala Jannika Sinnera, nebo turnajovou dvanáctku Němce Alexandera Zvereva.

"Odehrál jsem velmi solidní zápas a udělal málo chyb, takže jsem velmi spokojený," řekl Alcaraz v rozhovoru na kurtu. "Podívám se teď na zápas Jannika proti Saschovi. Určitě to bude pěkné utkání. Ať už postoupí kdokoliv, bude to pak těžké čtvrtfinále," doplnil.

Dvacetiletý Alcaraz prošel mezi osm nejlepších ve Flushing Meadows i při své třetí účasti. Na US Open vyhrál jedenáctý zápas v řadě a potřetí v tomto ročníku neztratil set. Jednašedesátého hráče světa Arnaldiho, který nečekaně vyřadil turnajovou šestnáctku Brita Camerona Norrieho, porazil v počtu vítězných míčů 31:22.

