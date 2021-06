Úřadující mistry světa Francouze vyzvou v pondělním osmifinále ME Švýcaři

Ilustrační foto - Utkání ME ve fotbale Francie - Německo v Mnichově, Karim Benzema (vlevo) z Francie střílí gól, který později videorozhodčí neuznal kvůli ofsajdu.

Ilustrační foto - Utkání ME ve fotbale Francie - Německo v Mnichově, Karim Benzema (vlevo) z Francie střílí gól, který později videorozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. ČTK/AP/Alexander Hassenstein

Bukurešť - Fotbalisty Francie vyzvou v pondělním osmifinále mistrovství Evropy Švýcaři. Finalisté minulého Eura a úřadující mistři světa Francouzi v dosavadních šesti osmifinálových zápasech na velkých turnajích pokaždé vyhráli. Naopak výběr helvétského kříže ve stejné fázi neuspěl pětkrát po sobě a čtvrtfinále mezinárodního turnaje si naposledy zahrál na světovém šampionátu 1954. Utkání v Bukurešti má výkop ve 21:00.

"Les Bleus" nepodlehli Švýcarsku sedmkrát v řadě od přípravného zápasu v roce 1992, čtyři z posledních pěti duelů ale skončily remízou. Ve dvou vzájemných zápasech na Euru Francie neprohrála.

"Je to velmi dobře složený tým, který má velký útočný potenciál díky Seferovicovi, Embolovi a Shaqirimu. Nesmíme je podcenit. Je to vyřazovací zápas, takže musíme udělat vše pro to, abychom na jeho konci měli úsměv na tváři," citoval web UEFA francouzského trenéra Didiera Deschampse.

Francie neprohrála desetkrát za sebou. "Od teď je to pohárová soutěž, v níž se nemůžete dopustit chyb, jinak je konec. Těšíme se, ale maximálně se soustředíme. Uvědomujeme si, co se může stát. Nepovažujeme se za favority. K osmifinále se Švýcary přistoupíme vážně, protože nám to neulehčí," uvedl stoper Presnel Kimpembe.

Švýcarsko si při pátém startu na Euru zahraje vyřazovací boje podruhé, před pěti lety skončilo právě v osmifinále. "Musíme zůstat koncentrovaní a vytvářet si šance. Všichni si myslí, že Francie vyhraje. To je pro nás výhoda. Nebudeme mít moc příležitostí, ale jakmile si je vytvoříme, musíme skórovat," prohlásil obránce Ricardo Rodríguez.

Statistické údaje před pondělním osmifinále Francie - Švýcarsko Výkop: pondělí 28. června, 21:00 (Bukurešť) Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Munuera (video, Šp.). Umístění v žebříčku FIFA: 2. - 13. Bilance: 38 16-10-12 67:60. Bilance na ME: 2 1-1-0 3:1. Předpokládané sestavy: Francie: Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot - Mbappé, Benzema. Švýcarsko: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic. Absence: Digne, Dembélé (oba zranění), Hernández. Thuram (oba nejistý start) - Omlin (zranění). Disciplinární ohrožení: Griezmann, Hernández, Kimpembe, Lloris, Pavard - Embolo, Gavranović, Mbabu, Schär, Xhaka (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Giroud (46) - Shaqiri (25). Nejlepší střelci na turnaji: Benzema - Shaqiri (oba 2). Zajímavosti: - Francie nepodlehla Švýcarsku 7x po sobě od přípravného duelu v roce 1992, 4 z posledních 5 zápasů ale skončily remízou - Francie ve 2 vzájemných zápasech na ME neprohrála - Francie na turnaji porazila Německo 1:0, remizovala s Maďarskem 1:1 a s Portugalskem 2:2 a postoupila z 1. místa skupiny F - Švýcarsko remizovalo s Walesem 1:1, podlehlo Itálii 0:3 a zdolalo Turecko 3:1, do osmifinále prošlo z 3. místa skupiny A - Francie, která ME vyhrála v letech 1984 a 2000, naposledy došla do finále - Francie vyhrála na velkých turnajích všech 6 osmifinálových utkáních (5 na MS a jedno na ME) - Švýcarsko si při 5. startu na Euru zahraje vyřazovací boje podruhé, před 5 lety skončilo v osmifinále - Švýcarsko prohrálo na velkých turnajích 5 osmifinále po sobě (4 na MS a jedno na ME) od postupu do čtvrtfinále na MS 1954 - Francie neprohrála 10x v řadě - vítěz se ve čtvrtfinále v Petrohradu utká s lepším z dvojice Chorvatsko - Španělsko