Úřad zjistil porušení zákona u tří čtvrtin kontrol pracovních podmínek Ukrajinců

Opava - Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zjistil porušení zákona u tří čtvrtin kontrol dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu do Česka nastoupili do zaměstnání. Nejčastěji šlo o zastřené zprostředkování zaměstnání, tedy přidělování zaměstnanců prostřednictvím agentury práce bez povolení, či o porušení povinností při evidenci odpracované doby. Úřad uložil pokuty téměř za 5,5 milionu korun. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí SÚIP Richard Kolibač.

SÚIP od loňského dubna věnuje zvýšenou pozornost zejména potírání nelegálního zaměstnávání, pracovního zneužívání a případného vykořisťování uprchlíků. "Inspektoři práce při těchto kontrolách zkontrolovali pracovní podmínky už více než 5000 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Celkem bylo doposud zahájeno 534 kontrol, z nichž bylo 434 kontrol dokončeno. Z těchto dokončených kontrol jich celkem 330 zjistilo porušení zákonů, bez porušení bylo 104 kontrol," uvedl Kolibač.

U 65 uprchlíků inspektoři zjistili, že jim firmy umožnily pracovat nelegálně. Přidělování zaměstnanců prostřednictvím agentury práce bez povolení, tedy zastřené zprostředkování zaměstnání, se týkalo 467 lidí, ve 453 případech kontroly zjistily porušení povinnosti při vedení evidence odpracované doby.

U 119 lidí šlo při agenturním zaměstnávání o nedodržení stejných mzdových podmínek dočasně přidělených zaměstnanců jako u srovnatelných zaměstnanců. Kontroloři také zjistili, že 108 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny nedostávalo příplatky za práci v sobotu a neděli a 98 příplatky za noční práci. Celkem 46 uprchlíků nedostalo mzdy za práci přesčas v plné výši a 16 jich nemělo uzavřené pracovní smlouvy v písemné formě.

"Na základě již dokončených kontrol bylo uloženo 44 pokut v celkové výši 5,42 milionu korun, přičemž se jednalo o 12 pokut za nesoučinnost zaměstnavatele při kontrole v souhrnné výši 688.000 korun a 31 pokut za porušení právních předpisů zjištěných kontrolou v celkové výši 4,73 milionu korun a v jednom případě byl uložen správní trest formou napomenutí," uvedl Kolibač. Za méně závažná porušení předpisů uložili na místě inspektoři 73 blokových pokut celkem za 291.000 korun.