Úřad pro kybernetickou bezpečnost povede generál Karel Řehka

Praha - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) povede generál Karel Řehka. Jeho jmenování co čela instituce umožnil sněmovní bezpečnostní výbor, když na dnešní schůzi podle informací ČTK vládní nominaci podle zákona projednal. Příslušné usnesení podpořili všichni přítomní členové výboru.

Řehka (45) se účastnil zahraničních armádních misí, působil u speciálních sil, na ministerstvu obrany i u NATO. Nahradí Dušana Navrátila, jehož odvolání loni v prosinci zdůvodnil premiér Andrej Babiš (ANO) nízkou odborností a nedostatečnými manažerskými a komunikačními schopnostmi.

Nový ředitel by měl nastoupit k dubnu. Do jeho jmenování vede NÚKIB statutární náměstek Jaroslav Šmíd. Do výběrového řízení se přihlásilo devět lidí. Ve výběrové komisi zasedali i ředitelé všech tří českých zpravodajských služeb.

Jednání výboru bylo kvůli koronavirové hrozbě neveřejné. Sešlo se podle informací ČTK 13 z 18 členů, měli nasazené roušky.

Řehka vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Absolvoval například roční důstojnický kurz ve Velké Británii nebo prestižní kurz rangers v USA. Zúčastnil se misí na Balkáně a v Afghánistánu. V české armádě působil u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, které od roku 2010 vedl. Od listopadu 2014 stál v čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany. Naposledy byl zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod, pod kterou spadají alianční jednotky rychlé reakce předsunuté na území Polska a Pobaltí.

NÚKIB vznikl v létě 2017 vyčleněním z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Jako centrální správní orgán má na starost kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů. Zabývá se i neveřejnými službami v rámci družicového systému Galileo. Bývalý poslanec a šéf NBÚ Navrátil vedl úřad od jeho vzniku.