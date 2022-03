Úřad práce: O dávku mimořádné okamžité pomoci požádalo přes 66.000 uprchlíků

Praha - O dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) požádalo dosud přes 66.000 uprchlíků z Ukrajiny. ČTK to řekla mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Dospělým se teď vyplácí 2490 korun, tedy existenční minimum. Dětem se poskytuje jejich životní minimum podle věku od 1970 do 2770 korun. Podle projednávaného zákona by nově mohli lidé s vízem ke strpění dostat po příchodu novou humanitární dávku 5000 korun. Resort práce se podle své mluvčí Evy Davidové na vyřizování a vyplácení této podpory připravuje.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Od té doby do Česka kvůli válce uprchlo přes 200.000 lidí. Ministerstvo vnitra dosud vydalo více než 161.000 víz ke strpění. Toto vízum má umožnit volný přístup na trh práce, poskytnutí humanitární dávky, zdravotní péči, vzdělávání či využití sociálních služeb. Normy, které to upravují, schválila vláda a Sněmovna. Ve čtvrtek je projedná Senát a poté je dostane k podpisu prezident. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že by nová pravidla mohla začít platit od příštího týdne.

Uprchlíci z Ukrajiny mohou zatím žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Úřady ji poskytují ve stanovené výši pro případ vážné újmy na zdraví. Dospělý tak může dostat částku k doplnění příjmu do existenčního minima, tedy 2490 korun. U nezaopatřených dětí se počítá s životním minimem, které se pohybuje podle věku od 1970 do 2770 korun. "Dosud úřad práce přijal přes 66.000 žádostí," uvedla Beránková.

MOP patří mezi dávky hmotné nouze. Vyplácí se jednorázově. Uprchlíci zůstávají v Česku často úplně bez peněz. Ukrajinské hřivny směnárny nevyměňují. Pomoci by měla nová humanitární dávka 5000 korun. Lidé by ji mohli získat po doložení pasu a víza ke strpění. V případě potřeby by ji mohli pobírat pak ještě pět dalších měsíců, museli by o ni už ale pravidelně žádat. Ministerstvo se na chystané poskytování podpory už připravuje, uvedla Davidová. Podle ní resortní experti pracují na tom, aby vyřizování bylo jednoduché a rychlé a vyplácení bezpečné.

Jurečka minulý týden řekl, že by v regionech mohla vzniknout nová místa, kam by si uprchlíci mohli chodit podporu vyřizovat. Zabránilo by to frontám na úřadech práce či v krajských přijímacích centrech. Podle informací ČTK resort ale od zřízení těchto středisek zřejmě upustí. Jak bude ministerstvo postupovat, jeho mluvčí zatím neupřesnila. Zmínila pouze dohodu s bankovní asociací. Podle Davidové osm bank nabízí příchozím rychle zřízení účtu, na který by jim pak úřady mohly přidělenou dávku posílat.

Náměstkyně ministerstva práce pro dávky Iva Merhautová (KDU-ČSL) minulý týden sněmovnímu sociálnímu výboru řekla, že vyřizování záležitostí velkého počtu uprchlíků představuje pro úřady práce poměrně velkou zátěž. S agendou vypomáhají ministerští úředníci či pracovníci sociální správy a inspekce práce, nabírají se pracovníci na dohodu. Upravují se také resortní informační systémy.