Úřad práce dnes zveřejní data o srpnové nezaměstnanosti

Praha - Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o srpnové nezaměstnanosti. V červenci stoupla na 3,8 procenta z červnových 3,7 procenta. Příčinou mírného nárůstu byl kromě aktuální situace kolem koronaviru i každoroční příchod části zaměstnanců ze školství do evidence úřadů práce. Ty na konci sedmého kalendářního měsíce evidovaly 279.673 uchazečů o zaměstnání, nejvíc od února 2018.

Nárůst počtu nezaměstnaných podle ČTK oslovených ekonomů je prozatím zpomalován mimo jiné dočasnými vládními podpůrnými programy. Dosavadní vývoj tak neznamená, že by trh práce měl po pandemii koronaviru to nejhorší za sebou, upozornili. "Jak rychle se bude nezaměstnanost v ČR dál zvyšovat, rozhodne kondice ekonomiky a pokračování vládních podpůrných programů - zejména české obdoby kurzarbeitu. Po jeho případném konci je možné předpokládat skokové navýšení nezaměstnanosti nad pět procent," uvedl už dříve ekonom ČSOB Petr Dufek.

Prodloužení programu Antivirus do konce října schválila vláda před více než týdnem. Původně měl program, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a bránit propouštění, trvat do konce srpna. Kabinet už také zveřejnil návrh novely o zaměstnanosti s novými pravidly kurzarbeitu, kterou připravilo ministerstvo práce. Podle plánu by se nový kurzarbeit měl zavést od listopadu.