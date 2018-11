Praha - Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za říjen. Podle odhadů analytiků nezaměstnanost v říjnu klesla na 2,8 až 2,9 procenta za zářijových tří procent. Nezaměstnanost tak zřejmě letos podle analytiků dosáhla svého dna a v dalších měsících bude stagnovat nebo mírně růst. Zatím letos nejníže byla nezaměstnanost na 2,9 procenta, a to v červnu.

"Do zaměstnání se dostávají poslední čerství absolventi a zároveň stále probíhají sezonní práce. V následujících měsících by však míra nezaměstnanosti měla opět mírně vzrůst, nicméně na dlouhodobě přehřátém trhu práce to nic nezmění," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský.