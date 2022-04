Úřad práce bude informovat o vývoji nezaměstnanosti v březnu

Praha - Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o vývoji nezaměstnanosti v březnu. Podle odhadů ekonomů podíl nezaměstnaných v březnu mírně klesl na 3,4 procenta z únorových 3,5 procenta. Důvodem je především postupné zahájení sezonních prací. Vliv by mohl mít podle některých analytiků i příchod uprchlíků z Ukrajiny. Ten totiž zvyšuje statistickou základnu, ze které se nezaměstnanost vypočítává. Do budoucna ale příchod uprchlíků zřejmě bude podíl nezaměstnaných zvyšovat.

"Podíl nezaměstnaných bude tlačen dolů příchodem jarních měsíců, kdy začínají mizet překážky pro sezonní práce například v zemědělství a stavebnictví. Za druhé by se pak měla s příchodem uprchlíků z Ukrajiny zvýšit základna ze které ministerstvo práce a sociálních věcí nezaměstnanost vypočítává," uvedl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Samotný počet registrovaných nezaměstnaných by v březnu neměl válku na Ukrajině podle něj příliš reflektovat. "Balík zákonů pod přezdívkou lex Ukrajina totiž vstoupil do platnosti až koncem března. Ten mimo jiné umožňuje uprchlíkům žádat o podporu v nezaměstnanosti," dodal Vagenknecht.