Praha - Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za září. Podle odhadů analytiků nezaměstnanost v září klesla na tři procenta ze srpnových 3,1 procenta. Za poklesem nezaměstnanosti jsou pravidelné sezónní faktory související s vyšší aktivitou na pracovním trhu po letních měsících.

"K zářijovému snížení nezaměstnanosti pomohla především vyšší aktivita na pracovním trhu, když během léta je přeci jen fluktuace zaměstnanců o něco nižší," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Dodal, že prostor pro další pokles nezaměstnanosti je již jen velmi omezený.

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera by se míra nezaměstnanosti měla dostat pod tříprocentní hranici opět v říjnu, a to na 2,8 procenta. To by podle něj bylo nové minimum.