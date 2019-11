Úřad nejvyššího žalobce: Sazby za část deliktů by se mohly snížit

Brno - Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) analyzovalo důvody přeplněnosti českých věznic. Jedním ze závěrů je to, že je na čase zintenzivnit debatu o možné změně právní úpravy, například o snížení trestních sazeb za některé delikty. NZS to dnes uvedlo v tiskové zprávě na svém webu.

Česká republika patří podle zprávy NSZ dlouhodobě ke státům s největším počtem vězněných na 100.000 obyvatel, (208,8), odsouzení v porovnání se zahraničím vykonávají v průměru velmi dlouhé nepodmíněné tresty odnětí svobody. Vysoký počet vězněných lidí ale podle zprávy není způsobený ani tak velkou četností ukládaných nepodmíněných trestů jako spíš jejich délkou, častou kumulací několika uložených trestů či přeměnou alternativních trestů v trest odnětí svobody.

"Necelá polovina odsouzených, kterým byl uložen trest odnětí svobody, vykonává několik trestů odnětí svobody. Není přitom výjimkou, že odsouzený vykonává čtyři a více trestů odnětí svobody, které byly uloženy nezávisle na sobě," uvedl v tiskové zprávě mluvčí NSZ Petr Malý.

Analýza NSZ tak doporučuje při úvahách o systémových opatřeních zaměřit se především na délku ukládaných trestů. Podle NSZ je na čase zintenzivnit odbornou debatu nad možnou změnou právní úpravy, která by vedla ke snížení některých trestních sazeb, především u méně závažných majetkových a drogových deliktů. Diskutovat by se mělo také o možnosti dekriminalizace některých druhů jednání, například u zanedbání povinné výživy. Dalším návrhem k diskuzi je pak podle NSZ legislativní změna, která by zabránila kumulaci několika trestů po sobě. "Inspiraci můžeme najít v zahraničí, třeba v Lotyšsku recidivujícím pachatelům soud po spáchání dalšího trestného činu neukládá trest nový, ale upraví trest z předchozího rozsudku," uvedl Malý.

Zvláštní zpráva "Věznice" je výsledkem několikaměsíční práce specialistů tří odborů NSZ. Kromě analýzy současného stavu může sloužit jako podklad pro zodpovědné složky státní správy a zákonodárce při přípravě systémových změn v oblasti vězeňství.