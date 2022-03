Uprchlík: Ukrajina bojuje za svobodu Evropy, Putina je ještě čas zastavit

Hradec Králové - Viktor Batenko uprchl před ruskou agresí už dvakrát. Poprvé v roce 2014 z okupovaného Krymu, kde podnikal ve stavebnictví, a letos v únoru před začátkem ruské invaze na Ukrajinu z Kyjeva. Podle něj má Západ stále šanci ruského prezidenta Vladimira Putina v jeho plánech zastavit. ČTK to řekl Batenko v hradeckém Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU).

"Pokud Evropa a svět nepomůže Ukrajině, Putin ji zničí, a to nejen její kulturu, ale i její historii. Evropa by si měla konečně uvědomit, že Ukrajina bojuje i za její budoucnost a svobodu. Na sankce Putin neslyší, potvrzením toho je anexe Krymu, a před tím, v roce 2008, ruská invaze do Gruzie," řekl ČTK šestapadesátiletý muž.

V hradeckém KACPU si dnes vyřídil registraci se svojí přítelkyní Larisou Novakovic, se kterou se dal dohromady v Polsku po odchodu z Ukrajiny. Larisa je přesvědčena, že Rusko na Ukrajině neuspěje. "Ukrajina zvítězí, vím to," řekla padesátiletá žena ČTK.

Oba našli azyl v Královéhradeckém kraji. "Přišli jsme přes Polsko, cesta byla ještě v klidu, válka sice byla na spadnutí, ale ještě nevypukla. V Polsku jsme nesehnali práci, poradili nám, abychom pokračovali do České republiky. Máme tady příslib zaměstnání," řekla Larisa.

Na Ukrajině zůstávají jejich nejbližší příbuzní, kteří po začátku války odjeli z Kyjeva na venkov do klidnější Čerkaské oblasti. "Denně si voláme, jsou zatím v pořádku. Opustit Ukrajinu je nyní velmi riskantní," uvedla.

Viktor říká, že válku na Ukrajině očekával od roku 2014, kdy Rusko anektovalo poloostrov Krym a oblasti na Donbase. "Podvědomě jsem cítil, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, byla to otázka času. Kdo chtěl vidět, viděl. Putin před invazí několikrát naznačil, že chce obnovit Sovětský svaz a sféru vlivu v Evropě. O to se na Ukrajině teď hraje," řekl Viktor.

Oba Ukrajinci se shodují na tom, že Putin dosáhl dvou nechtěných věcí. Jednak sjednotil Ukrajince za svým prezidentem Volodymyrem Zelenským, který před invazí ztrácel podporu, a také vrazil klín mezi Rusy a Ukrajince. "Vztahy mezi oběma velmi blízkými národy vážně poškodil, bude trvat generace než se to napraví. Mám v Rusku tetu, se kterou jsem se pohádala. Teta nevěří, že Rusko vede proti Ukrajině válku, že je u nás válka," řekla Larisa.

Jak to bude jen trochu možné, na Ukrajinu se vrátí, odpověděli Viktor a Larisa na dotaz ČTK bez zaváhání. "Čechům a Polákům jsme nesmírně vděčni za to, že nám dali najíst a poskytli ubytování. Co budu žít, budu to šířit dál světem, budu to předávat svým dětem, aby se na to nikdy nezapomnělo," dodal Viktor Batenko.