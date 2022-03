Uprchlíci mohou žádat o humanitární dávku, k práci v ČR nepotřebují povolení

Praha - Uprchlíci z Ukrajiny mohou ode dneška žádat o novou humanitární dávku 5000 korun. Nárok na ni mají všichni, kteří po příchodu do Česka dostanou vízum ke strpění. S ním mohou od toho týdne v Česku také pracovat bez pracovního povolení. Počítá s tím zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků z Ukrajiny, který začíná platit.

Norma je součástí balíčku zvaného lex Ukrajina. Jednotlivé zákony upravují udělování ochrany a víz, zaměstnávání, sociálního zajištění či přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání a sociálním službám. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli zopakoval, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu do Česka uprchlo na 270.000 lidí. Polovinu z nich tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Ministerstvo vnitra vydalo přes 200.000 víz ke strpění.

Lidé s tímto vízem mohou ode dneška žádat o novou humanitární dávku. Využít k tomu mohou i on-line aplikaci, kterou se ministerstvo práce chystá ode dneška spustit na svém webu. Podle mluvčí resortu Evy Davidové je provoz pilotní, další funkce se budou ještě doplňovat. Aplikace je vedle češtiny a ukrajinštiny také v ruštině a angličtině. Dávka na zajištění potřeb a pořízení základního vybavení pro začátek života v Česku se poskytne za měsíc, v němž člověk získal vízum ke strpění. V případě potřeby je možné ji vyplácet ještě po dalších pět měsíců.

Aplikace by měla vyřizování zjednodušit a urychlit. Podle mluvčí ministerstva by měla také ulevit přetíženým úřadům práce. U nich se v minulých dnech tvořily fronty. Po otestování a doplnění by mělo být možné vyřídit humanitární dávku na dálku bez návštěvy úřadu. Podmínkou je ale to, že si lidé zřídí účet u české banky.

Uprchlíci s vízem ke strpění mohou v Česku už pracovat bez pracovního povolení. Podle nového zákona mají totiž na trhu práce stejné postavení jako přistěhovalci s trvalým pobytem. Zaměstnanecké a modré karty či povolení tak nepotřebují. Ucházet se mohou o všechna volná místa. K výkonu některých povolání je ale nutné uznání vzdělání, a to třeba u lékařů a sester. Ministerstva pracují na zrychlení a zjednodušení tohoto procesu. Podle expertů na integraci by ČR měla kvalifikaci příchozích co nejvíc využít. Doporučují zajistit rychle výuku češtiny.

Úřad práce nabízel na svém webu 342.000 volných míst. Tři čtvrtiny z nich byly pro lidi bez vzdělání či se základním vzděláním.

Zákon, který upravuje práci bez povolení a humanitární dávku, má platit do konce března příštího roku.