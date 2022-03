Uprchlíci míří vlaky přes Česko do Německa a Rakouska, dráhy posilují spoje

Praha - Mnoho uprchlíků přijíždějících z Ukrajiny v Česku nezůstává a pokračuje dál na západ Evropy. To potvrzuje i zvýšená obsazenost vlaků z Prahy do Německa, kterými nyní jezdí až 1500 běženců denně. Další míří do Rakouska. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na dotaz ČTK řekl, že v pondělí použilo vlaky všech dopravců 9000 uprchlíků, z toho 1400 směřovalo dál do Německa a 1100 do Rakouska. Podobně tomu je s mírnými výkyvy každý den. Kupka proto jedná o plánu vypravit speciální vlaky.

"Jednáme s německou a rakouskou stranou o speciálních spojích. Zatím je to závislé na pravidelných spojích", uvedl dnes pro ČTK ministr Kupka. Klíčový je podle něj souhlas cílových zemí.

"V souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny sledujeme zvýšený zájem o cesty mezistátními spoji jak do ČR, tak tranzitem přes ČR do dalších zemí. V případě spojů do západní Evropy v současné době evidujeme denně více než 1500 uprchlíků z Ukrajiny," uvedl dnes na dotaz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Uprchlíci využívají zejména vlakové linky Ex 5 Berliner z Prahy do Drážďan a Berlína a linky Ex 6 Západní expres z Prahy do Mnichova. Dopravce proto hlavně vlaky do Berlína postupně posiluje o vozy navíc. Dopravce také upozorňuje, že ukrajinští uprchlíci mohou tyto spoje v Česku i v Německu používat bezplatně.

Uprchlíci nyní do Česka i z něj jezdí zejména pravidelnými spoji. Dráhy proto už v minulých dnech posilovaly také své pravidelné linky ze Slovenska o stovky míst navíc. Jejich obsazenost v minulém týdnu stoupla více než trojnásobně. Uprchlíci jezdí do ČR také vlaky z Polska nebo Maďarska. Dráhy také posilují linky i na území Česka, například v úseku Ostrava-Praha vypravují i posilové vlaky.

Pozastavené naopak zůstávají humanitární vlaky. "Zavedení evakuačních vlaků nebo jiných spojů pro potřeby přepravy ukrajinských občanů koordinujeme s českým ústředním krizovým štábem. O jejich případném zavedení budeme informovat," dodal Šťáhlavský.

Dráhy v minulých dnech vypravovaly speciální humanitární vlaky, kterými vozily běžence přímo z Ukrajiny. Celkem takto vyjelo sedm evakuačních vlaků. Humanitární vlakový most zavedl také RegioJet mezi Prahou a polským městem Přemyšl u ukrajinských hranic. Volné kapacity nabídli pro převoz humanitární pomoci a dopravu uprchlíků i další dopravci.