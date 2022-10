Uprchlá jedovatá kobra se sama vrátila do svého terária ve švédské zoo

Stockholm - Jedovatá kobra královská dlouhá 2,2 metru, která utekla ze svého domova ve švédské zoo, se sama vrátila terária. Šťastně tak skončilo více než týden trvající pátrání po smrtelně nebezpečném hadovi, informovala agentura AP.

"Houdini, jak jsme ho pojmenovali, se vrátil," řekl švédské veřejnoprávní televizi SVT generální ředitel akvária Skansen Jonas Wahlström. Had, jehož oficiální jméno je Sir Vass, utekl 22. října přes svítidlo ve stropě svého skleněného výběhu v akváriu, které je součástí zoo v parku Skansen na stockholmském ostrově Djurgaarden.

Po intenzivním pátrání za pomoci rentgenových přístrojů byl "Houdini" začátkem tohoto týdne lokalizován v uzavřeném prostoru poblíž terária v izolaci mezi zdmi. Do stěn, kde se had ukrýval, byly vyvrtány otvory, dnes ráno se ale kobra ztratila z dohledu rentgenových kamer. Ukázalo se, že had se vzdal svého výletu za svobodou a vrátil se zpět do svého terária.

Podle parku by had nepřežil chladné klima, kdyby se dostal ven z budovy.

Kobry královské mohou dorůstat délky až 5,5 metru. Žijí hlavně v Indii, Indonésii a na Filipínách.