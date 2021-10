Pardubice - Úpravy Taxisova příkopu jsou podle žokejů krokem správným směrem. Na letošní 131. Velké pardubické s koňmi poprvé skákali upravenou nejtěžší z jednatřiceti překážek skoro sedmikilometrového kurzu a shodli se, že je bezpečnější.

"Je stejný skok. Akorát bezpečnější. Tečka," řekl Jan Faltejsek, pětinásobný vítěz Pardubické. "Je to krok dopředu. Musí se dělat vše pro bezpečnost. Všichni, co jsme to najížděli a bavili jsme se po dostihu, tak s tím souhlasili." přidal se další šampion Jan Kratochvíl.

Posledním impulzem k první zásadní změně od roku 1994 byl loňský dostih, po kterém na Taxisu zahynul nadějný kůň Josefa Váni Sottovento. Na základě expertní skupiny má proto čtvrtá překážka především zmírněnou doskokovou hranu a hloubka se snížila na 75 centimetrů.

"Pro koně je to příjemnější. Ale důležité taky je, že se zachovala stejná vzdálenost, aby se neztratil Taxis," zmínil letošní vítěz Pavel Složil na Talentovi pětimetrovou šířku příkopu.

Taxisův příkop na obtížnosti nejspíše nic neztratil. Dva koně na jeho nástrahách skončili. "Dal do toho moc síly. Jestli viděl bílou hranu a chtěl to ještě dotáhnout... Přeskočil to a neustál to," popsal žokej Marcel Novák proč jeho Player spadl. Ze hry se ocitl také Kaiserwalzer.

V budoucnu skok čekají asi další úpravy. "Možná se to bude ještě trošku dolaďovat, ale jinak to je super," řekl Kratochvíl. V dostihu druhý Jaroslav Myška má jasno, co Taxisu chybí. "Kdyby se dotáhly ještě klády, tak by to byla krásná překážka," míní zkušený Myška.

Ale i Myška je už se současnou podobou spokojen. Dává podle něj šanci koním šanci překážku zvládnout, i když nedolítnou. "Koukali jsme na zpomalené záběry, tak i koně, kteří byli krátcí, měli šanci se z toho vyhrabat a utíkali dál," konstatoval Myška a dodal: "Nikdy se nezabrání, aby nějaký kůň na taxisu nespadl. Úpravy ale minimalizují možnost fatálních úrazů."