Upravený okruh v Austrálii v F1 uvidí další souboj Leclerca s Verstappenem

Melbourne - Po tříleté pauze způsobené pandemií koronaviru se o víkendu vrátí do seriálu mistrovství světa vozů formule 1 Velká cena Austrálie. Lídr průběžného pořadí Charles Leclerc bude na upravené trati v Melbourne hájit dvanáctibodový náskok před týmovým kolegou Carlosem Sainzem. Útočit ale na něj bude i úřadující světový šampion a jeho poslední přemožitel Max Verstappen z Red Bullu.

"Už se těším, až si zase v Austrálii zazávodím. Od posledního závodu tu uplynul už nějaký čas," citovala Verstappena agentura Reuters. "Věřím, že prožijeme další povedený víkend," doplnil.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Hasseltu napravil před dvěma týdny v Grand Prix Saúdské Arábie technický kolaps z úvodní Velké ceny Bahrajnu a posunul se po triumfu na průběžné třetí místo v pořadí MS. Leclerca předjel tři kola před koncem a následně jej v dramatickém závěru udržel za sebou. Nizozemský pilot Red Bullu ztrácí na vedoucího muže šampionátu dvacet bodů.

Na další těsnou bitvu se těší i Leclerc. "Je to mezi námi tvrdé, ale férové. K Maxovi chovám respekt. V minulém závodě jsme tlačili na absolutní limit, ke konci riskovali, ale respekt zůstává," uvedl Leclerc, který stejně jako Verstappen ještě nikdy v Austrálii nevyhrál. Monačan zde skončil nejlépe v roce 2019 pátý, Verstappenovým maximem je třetí příčka ze stejného závodu.

V Melbourne naposledy triumfoval před třemi lety Valtteri Bottas, který v té době závodil za stáj Mercedes. "Stříbrné šípy" se ale v novém ročníku po zavedení technických změn hledají.

"Byli jsme řadu let v čele a nebýt najednou součástí toho všeho je extrémně bolestivé," uvedl šéf týmu Toto Wolff, jehož piloti George Russell a Lewis Hamilton jsou v pořadí MS na čtvrtém a pátém místě. "Neodpočineme si, dokud to nezlepšíme. I když ani během tohoto víkendu nezavedeme nic zázračného, chceme získat maximum možného z toho, co máme k dispozici," doplnil Wolff.

K větší atraktivitě závodu a snadnějšímu předjíždění by měly pomoci i úpravy na okruhu Albert Park. Oproti minulosti byly některé úseky rozšířeny a například zmizela šikana mezi devátou a desátou zatáčkou. Místo ní je nyní rovnější úsek o délce 1,3 kilometru. V Austrálii budou nově k dispozici také rekordní čtyři DRS zóny s dvěma detekčními body.

"Nechci si připisovat nějaké zásluhy, ale když vedení před pár lety chtělo zatraktivnit zdejší závody, také jsem se do jednání o úpravách zapojil. Myslím, že to tentokrát bude jiná show," řekl australský jezdec Daniel Ricciardo z McLarenu, který zatím v této sezoně nezískal ani bod.

Do MS se vrací čtyřnásobný šampion Sebastian Vettel z Aston Martinu. Německý pilot úvodní dva závody vynechal kvůli koronaviru. V padoku nechybí ani jeho krajan Mick Schumacher, jenž měl v kvalifikaci na GP Saúdské Arábie těžkou nehodu a do závodu pak neodstartoval.

Program GP Austrálie začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 8:00 SELČ kvalifikace. Závod je na programu v neděli od 7:00.