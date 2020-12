Upravené letadlo Boeing 737 MAX dokončilo první let s cestujícími

Dallas (USA) - Zástupci médií si dnes mohli jako první cestující vyzkoušet let upraveným letadlem Boeing 737 MAX. Let zorganizovaly aerolinky American Airlines, aby ukázaly, že letadlo je bezpečné. Byl to první let letadla s cestujícími od jeho odstavení z provozu před 20 měsíci, uvedla agentura Reuters.

Propagační let z Dallasu do Tulsy trval 45 minut. První komerční let s platícími cestujícími je naplánován na 29. prosince a dopravci a Boeing doufají, že se jim podaří získat zpět ztracenou důvěru cestujících.

Nejprodávanější letadlo Boeingu bylo odstaveno z provozu v březnu 2019 po dvou vážných nehodách, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí. Odstavení strojů je nejdelší takovou pauzou v dějinách komerčního letectví.

Dnešní let byl od odstavení z provozu první, kdy strojem MAX letěl někdo jiný než zástupci regulačních orgánů a zaměstnanců z odvětví. Nálada cestujících, mezi kterými byl i reportér agentury Reuters, byla zdrženlivá. Někteří cestující se během letu procházeli a povídali si mezi sebou, po přistání stroje následoval potlesk. Celkem bylo na palubě 90 osob, kromě novinářů také palubní personál a další zaměstnanci American Airlines. Vzhledem k současné pandemii covidu-19 měli všichni roušky.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) povolil obnovit provoz letadel Boeing 737 MAX 18. listopadu. Obnovení provozu je podmíněno úpravami letadel a novým školením pilotů.

Hladký návrat stroje MAX do provozu je považován za zásadní pro pověst a finanční situaci Boeingu, který těžce zasáhlo nejen zastavení dodávek letadla, ale také koronavirová krize.

Pozitivní pro 737 MAX je i dnešní další zpráva, že evropské nízkonákladové aerolinky Ryanair se podle zdrojů chystají objednat 75 letadel 737 MAX.