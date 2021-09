Upozornění na přeočkování proti covidu začnou lidé dostávat od 20. září

Praha - Lidem, kterých se týká přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou, začnou chodit informační SMS zprávy od 20. září. Tento den začne i vakcinace posilující dávkou. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Původně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i premiér Andrej Babiš (ANO) uváděli, že upozornění na dobrovolné přeočkování začnou lidé na svůj mobilní telefon dostávat už od pátku 10. září.

Třetí dávku mohou dostat ti, kteří mají nejméně osm měsíců po očkování. Od 20. září jim začnou chodit SMS zprávy s upozorněním, že se mohou přihlásit k očkování, a to buď prostřednictvím svého praktického lékaře, nebo přes registraci na webu www.ceskoockuje.cz. Zejména by se měli podle ministerstva nechat přeočkovat lidé starší 60 let a pacienti s přidruženými nemocemi, zvláště těmi, které snižují imunitu.

"V pondělí 20. září bude SMS rozeslána přibližně osmi tisícům lidí, do konce měsíce září se pak bude jednat přibližně o dalších 31.000 lidí, kterým může být podána tato posilující dávka očkování proti onemocnění covid-19," uvedlo dnes ministerstvo. V nadcházejících deseti dnech bude pouze testovací provoz zasílání textových zpráv.

Pokud se člověk bude chtít očkovat u svého praktického lékaře, měl by ho předem kontaktoval a domluvit se na termínu. Další možnost je registrace, která se pro třetí dávku otevře také 20. září. Aktuální seznam očkovacích míst a další informace lidé najdou na webu ockoreport.cz.

Posilující dávky budou jen mRNA vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, dostanou je i zájemci, kteří byli dříve očkovaní vektorovou vakcínou Astra Zeneca nebo jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Přeočkování je doporučeno zejména lidem, kterým hrozí při nákaze vyšší riziko, tedy seniorům a chronicky nemocným. Vojtěch už dříve řekl, že postupně se budou očkovat i ostatní, kteří budou více než osm měsíců po vakcinaci. Loni v prosinci začalo očkování seniorů starších 80 let a zdravotníků, postupně se přidávali další věkové skupiny nebo vybraní příslušníci integrovaného záchranného systému. Na konci února se mohli k očkování přednostně hlásit i učitelé a další pedagogičtí pracovníci.

Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA.

Šíření epidemie onemocnění covid-19 v Česku v posledních dnech zrychluje, podle odhadů bude dál přibývat nakažených i těch, kteří s nákazou skončí v nemocnicích. Nadcházející vlna by ale neměla být tak silná jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména díky očkování i značnému počtu těch, kteří už nemoc prodělali.