Uplynulý víkend navštívilo státní památky přes 9000 dětí, měly vstup zdarma

Praha - O uplynulém víkendu si přišlo některou z památek ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) prohlédnout víc než 9000 dětí a mladých do 18 let. Po oba volné dny měly v rámci oslav 20 let od vzniku NPÚ vstup na většinu prohlídkových okruhů zdarma. Celkem státní hrady, zámky a další památky navštívilo během víkendu na 46.000 návštěvníků, informovala ČTK mluvčí památkového ústavu Blanka Černá.

"Hrady, zámky a další památky ve správě NPÚ navštívilo 22. a 23. dubna celkem 46 tisíc návštěvníků. Z toho pětina byly děti. Mladších šesti let bylo pět procent z celkového počtu návštěvníků a dětí ve věku 6 až 17 let bylo 14,4 procenta," uvedla mluvčí. Například první dubnový víkend, při zahájení letošní hlavní návštěvnické sezony, přišlo na státní památky přes 27.000 turistů, dvakrát víc než loni.

Zatímco děti do šesti let mají běžně vstupné na státní hrady a zámky zdarma, starší děti platí 30 procent ze základního vstupného. Tento víkend měli vstup zdarma všichni, kterým ještě nebylo 18 let. Tuto slevu využilo podle Černé přes šest tisíc návštěvníků. Stejná akce je připravena i na 1. června na Mezinárodní den dětí.

Nejvíc zájemců o víkendu přišlo na zámek Lednice, hrad Veveří a Karlštejn, zámek Český Krumlov, do Květné zahrady v Kroměříži, na hrad Bouzov, zámek Hluboká nad Vltavou, hrad Pernštejn nebo Trosky.

Na zámku Lemberk tvořily děti polovinu všech víkendových návštěvníků této památky. Třetina jich byla na zámku v Ratibořicích, na Dole Michal v Ostravě, na Kunětické hoře, na zámku Kunštát, na hradě Landštejn, na zámku v Mníšku pod Brdy nebo na hradě Trosky, dodala mluvčí.

Památky ve správě NPÚ budou otevřeny i během dvou nadcházejících prodloužených víkendů včetně státních svátků 1. a 8. května. Nabídku okruhů a časy prohlídek najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých památek.

Národní památkový ústav spravuje víc než stovku hradů, zámků, klášterů, zahrad a dalších památek v zemi a je garantem odborné památkové péče v ČR. Vznikl v roce 2003 sloučením existujícího Státního ústavu památkové péče a Státních památkových ústavům v jednotlivých krajích. Je největší příspěvkovou organizací ministerstva kultury.

V loňské hlavní sezoně na památky ve správě NPÚ zavítalo zhruba 3,4 milionu návštěvníků, za celý rok 3,83 milionu, protože některé památky byly otevřené až do konce roku. Návštěvnost se ale zatím nevrátila na úroveň z doby před epidemií koronaviru, kdy v roce 2019 činila 5,3 milionu lidí.