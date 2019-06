Uplynulý školní rok přinesl mimo jiné návrhy změn v maturitách

Praha - V končícím školním roce přichystalo ministerstvo školství úpravy ve státních maturitách a v zákoně o učitelích. Úřad také odmítl nastavení hranice bodů pro přijetí na maturitní obory či plošné zavedení školních obědů zdarma. Připravil změny v inkluzi a zahájil debatu o strategii vzdělávací politiky do roku 2030. Začaly platit novely některých vyhlášek, které se týkají stravování dětí, organizace maturit či konkurzů na ředitele. Učitelé dostali od ledna přidáno.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se v tomto školním roce zaměřil kromě jiného na státní maturity. Od září platí některé změny v jejich organizaci. Zvýšil se například počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Od jara se pak díky technické novele mimo jiné prodloužil čas pro psaní testu z češtiny či matematiky.

V únoru úřad zveřejnil návrh novely zákona, která by měla mimo jiné vrátit písemnou a ústní část státních maturit na úroveň škol. Zároveň předpokládá posunutí termínu zavedení povinné maturity z matematiky na gymnáziích a lyceích z roku 2021 na jaro 2022, které má platit i pro většinu ostatních oborů.

V květnu vláda schválila návrh novely zákona, která by měla zpřístupnit učitelskou profesi i nepedagogům. Chce tak řešit současný nedostatek vyučujících ve školách. Úprava předpokládá zajištění podpory začínajících učitelů jejich zkušenějšími kolegy. Odborníci na ni mají rozporuplné názory.

Velkou pozornost vzbudily debaty o možném zavedení takzvaného cut-off skóre, tedy minimální hranice bodů nutné pro přijetí na maturitní obory středních škol, které prosazovala Asociace krajů ČR. Podle ní by to zvedlo úroveň vzdělávání. Plaga to ale odmítl s odůvodněním, že by se úroveň mohla v některých regionech i zhoršit. Nápad nakonec zavrhl i premiér Andrej Babiš (ANO).

Podobně bezúspěšně skončila i debata o plošném zavedení bezplatných obědů. Vládní strany ANO a ČSSD přišly s podobnými návrhy, které se lišily v tom, pro které stupně vzdělávání by obědy zdarma byly. Plaga nesouhlasil ani s jedním z návrhů a strany se nakonec dohodly, že by obědy měly dostávat jen děti z chudších rodin.

Ministerstvo také pracovalo na revizi společného vzdělávání handicapovaných dětí s ostatními a na úpravách v konkurzech na ředitele škol. V květnu Plaga podepsal novelu vyhlášky, podle které by děti ve třídě měly častěji než dosud sdílet jednoho asistenta pedagoga. Od stejného měsíce platí změny, které kladou větší důraz na odbornost ředitelů a zjednodušují administrativu při výběrových řízeních.

Od ledna zvýšila vláda rozpočet na platy učitelů o 15 procent a na platy nepedagogů ve školách o deset procent. Průměrný příjem vyučujících v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36.224 korun měsíčně, nepedagogických pracovníků 19.359 Kč měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla ve stejném období 32.466 korun.

Kromě toho začala od září ve školách platit mírnější forma takzvané pamlskové vyhlášky, která v roce 2017 zakázala prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech, a školky musely začít přijímat všechny děti starší tří let.

Ministerstvo v letošním školním roce pracovalo dál na přípravě reformy financování, podle které by školy od ledna měly dostávat peníze nově podle odučených hodin, nikoli už podle počtu žáků jako dosud. V únoru zahájil Plaga debatu o tom, jak by se mělo nastavit vzdělávání do budoucnosti a jak by se mohly změnit učební plány.