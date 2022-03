Uplynulá zima v Česku patřila mezi pět nejteplejších

Praha - Uplynulá zima v Česku se zařadila mezi pět nejteplejších od roku 1961, kdy začali meteorologové počítat měsíční teplotní průměry. Nezvykle teplý byl především letošní únor. Množství srážek, které v Česku spadlo, bylo letos v zimě mírně nižší, než je obvyklé, informoval dnes na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jako zimu označují meteorologové měsíce prosinec, leden a únor. Letos v tomto období naměřili průměrnou teplotu 1,3 stupně, což bylo o dva stupně více, než je referenční hodnota z let 1991 až 2020. "Jedná se tak o čtvrtou až pátou nejteplejší zimu dle průměrné sezonní teploty vzduchu v období od roku 1961," uvedly meteoroložky Lenka Stašová a Klára Sedláková.

Všechny teplejší zimy než ta letošní se v Česku vyskytly v posledních 16 letech. Vůbec nejteplejší zimu zažilo Česko na přelomu let 2006 a 2007, kdy se teplotní průměr dostal na 2,7 stupně Celsia.

Zatímco loňský prosinec svými teplotami odpovídal průměru, první dva měsíce letošního roku byly teplejší než obvykle. Leden byl o dva stupně teplejší než normálně a únor dokonce o 3,2 stupně Celsia.

Nejnižší denní teplotu zimy 2021/2022 naměřil ČHMÚ loni na druhý svátek vánoční v Kořenově na Jizerce, a to minus 25,5 stupně Celsia. Ze stanic mimo síť ČHMÚ zaznamenaly v této zimě největší mrazy šumavské stanice Kvilda-Perla a Březník, kde rtuť v teploměru klesla až na minus 27,7 stupně. Naopak nejvyšší teplotu, plus 16,2 stupně Celsia, zaznamenali 17. února v Dyjákovicích na Znojemsku.

Množstvím srážek se uplynulá zima výrazněji neodlišovala od běžných hodnot. V Česku spadlo od začátku loňského prosince do konce letošního února v průměru 120 litrů vody na metr čtvereční. To představuje 95 procent normálu z let 1991 až 2020.

Nejvíce nového sněhu napadlo v uplynulé zimě 6. února v Peci pod Sněžkou, a to 38 centimetrů. Nejvyšší celková sněhová pokrývka ležela 23. února na Blatném vrchu na Klatovsku, kde naměřili 184 centimetrů sněhu.

Zima 2021/2022 byla velmi větrná. Maximální rychlost větru 52 metrů za sekundu, tedy zhruba 187 kilometrů v hodině, byla zaznamenána 18. února na Sněžce.