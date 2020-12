Úplné zatmění Slunce na jihu Chile sledovaly desetitisíce lidí

Santiago de Chile - Desetitisíce lidí dnes na jihu Chile sledovaly úplné zatmění Slunce. Příležitost si nenechali ujít přesto, že je místní úřady vyzývaly, aby kvůli pandemii covidu-19 nejezdili do oblasti, kde byl tento astronomický jev nejlépe viditelný. Informovala o tom agentura AFP. Úplné zatmění Slunce bylo dnes odpoledne viditelné i na jihu Argentiny, o něco severněji šlo v Jižní Americe sledovat částečné zatmění.

"Bylo to nádherné, naprosto jedinečné. Přitom nikdo moc nedoufal, že to uvidíme, protože bylo zamračeno i pršelo. Ale jako zázrakem se mraky v tu chvíli rozestoupily," popsal jedinečný zážitek agentuře AFP osmnáctiletý Matías Tordecilla. "Je to něco, co se nevidí jen očima, ale cítí celým tělem," dodal mladík, který za tímto zážitkem cestoval 10 hodin.

Úplné zatmění Slunce bylo v Chile vidět v oblasti města Pucón, vzdáleného asi 800 kilometrů od Santiaga de Chile. V chilské metropoli měli zatmění jen částečné.

Zcela se Slunce schovalo za Měsíc dnes odpoledne také na jihu Argentiny. V její metropoli Buenos Aires bylo viditelné jen částečné zatmění, asi ze 75 procent, uvedla agentura DPA.

Naposledy mohli lidé sledovat úplné zatmění Slunce na jihu Chile a Argentiny loni v červenci. Tehdy měli v Chile poprvé příležitost tento jev sledovat i nevidomí, a to díky speciálnímu zařízení, které převádělo intenzitu světla během fází zatmění na různě vysoké zvuky. Zařízení nazvané Lightsound vytvořila astrofyzička, narozená v Portoriku, Wanda Díazová Mercedová, která v mládí přišla o zrak.