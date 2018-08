Jablonec - Fotbalisté Jablonce neskrývají, že si při premiéře v základní skupině pohárů přáli dostat za soupeře aspoň jeden atraktivní velkoklub. Z toho, že jim los Evropské ligy přisoudil dvojici nedávných přemožitelů pražské Slavie z východu Dynamo Kyjev s Astanou a Rennes s českým reprezentačním gólmanem Tomášem Koubkem, nejsou nadšeni. Na druhou stranu však věří, že mají šanci něco uhrát.

"Asi jsme si přáli spíš nějaký velkoklub, ale to se bohužel nepodařilo. Úplně atraktivní soupeři to pro lidi nejsou, ale věříme, že se dá něco uhrát. I když soupeři nejsou příliš atraktivní, tak je to těžká skupina. Tuhle jedinou skupinu jsem si nepřál," uvedl pro klubový web jablonecký záložník Michal Trávník.

"Vážíme si toho, že jsme mohli být v osudí. Když jsme se na to dívali den před losem z pohledu fanoušků gigantů Arsenalu a Chelsea, tak jsme chtěli hrát proti nim. Teď jsme ale ve skupině, kde budeme chtít uhrát co nejvíce bodů. Mělo by to mít i pozitivní vliv na ekonomiku klubu. Uděláme příznivé ceny pro jablonecké fanoušky a budu rád, když nás požene třikrát vyprodaná Střelnice," řekl šéf severočeského klubu Miroslav Pelta, který byl osobně na losu v Monaku.

Trenér Petr Rada vzal los jako realitu. "Kluci samozřejmě chtěli nějakého atraktivního soupeře, když se do té Evropské ligy dostali. Z toho pohledu jsou trošičku zklamaní, ale já jsem s nimi mluvil a říkal jsem jim, že to není až tak důležité. Důležité je, abychom se teď dobře připravili v lize na Opavu a vyhráli, a po reprezentační pauze nás čeká to, co jsme si vykopali," řekl ČTK Rada.

"Vylosovali nám soupeře, ne vyloženě atraktivní, ale pořád je to Evropská liga. Jeden mančaft, který nepostoupil do Ligy mistrů, Astana, která před třemi lety hrála Champions League, a Rennes z Francie, kde chytá český gólman. Hraje v první polovině francouzské ligy, ale je to hodně těžko čitelný soupeř, protože moc toho v Evropě neodehráli," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Nejvíce nepříjemný podle něj bude dlouhý let do Kazachstánu. S Astanou v minulé sezoně Evropské ligy hrála Slavia, která venku remizovala 1:1 a doma podlehla 0:1, což ji stálo postup. "To dlouhé cestování, to je to nejhorší. To jsme viděli s Olomoucí, která letěla do Almaty. Je to hodně náročné. Ale kdyby to bylo jako s Olomoucí, že bychom tam také vyhráli, to bychom samozřejmě brali," podotkl s úsměvem Rada.

Hrát se podle něj dá s každým soupeřem. Favoritem by minimálně podle nejvyššího koeficientu mělo být Dynamo Kyjev, které před pár dny ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadilo po kontroverzních verdiktech rozhodčích po remíze 1:1 venku a výhře 2:0 doma Slavii. V závěrečném 4. předkole ukrajinský vicemistr vypadl s Ajaxem Amsterodam.

"Myslím si, že se dá hrát s každým. Musíme se dobře připravit na těch šest zápasů a snažit se udělat co nejvíc bodů. Šance (na postup) je vždy," uvedl Rada. "Kyjev vyřadil Slavii, jakým scénářem, to je jedno, Slavia s nimi ale odehrála více než vyrovnanou partii. Doufám, že mi třeba i trenér (Slavie Jindřich Trpišovský) řekne, jak to tam chodí. Uvidíme," dodal.

Dynamo se role favorita nezříká. "Nezáleží, koho jsme dostali, náš cíl je postup. Astana hraje pravidelně poháry, takže pro nás není černým koněm. Tuhle sezonu jsme již hráli s českým týmem Slavií a myslím, že Jablonec má podobný styl," uvedl kouč Dynama Alexandr Chackevič.