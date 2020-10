ÚOHS zrušil zakázku DPP na geotechnický dozor při stavbě metra D

Ilustrační foto - V popředí (zleva) pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski symbolicky zahájili 19. června 2019 v Praze geologický průzkum pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice.

Ilustrační foto - V popředí (zleva) pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski symbolicky zahájili 19. června 2019 v Praze geologický průzkum pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice. ČTK/Kamaryt Michal

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil soutěž pražského dopravního podniku na komplexní geotechnický monitoring při stavbě metra D v úseku z Pankráce do stanice Olbrachtova. Upozornil na to server Seznam Zprávy, ČTK to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Rozhodnutí není pravomocné, lze proti němu podat rozklad.

Důvodem zrušení zakázky bylo uvedení konkrétní značky výrobku v zadávacích podmínkách. "Zadavatel stanovil technické podmínky prostřednictvím přímých odkazů na využití radarových snímků TerraSAR-X, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky a aniž by stanovení technických podmínek nemohlo být bez použití odkazu na tyto konkrétní radarové snímky dostatečně přesné nebo srozumitelné," řekl Švanda webu.

Předpokládaná cena zakázky byla přibližně 890 milionů korun. Úřad rozhodl tento týden,zatím běží lhůta pro podání rozkladu, rozhodnutí tak není pravomocné.

Zakázku na výstavbu metra D provázejí potíže. Letos v červenci antimonopolní úřad zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem a o zakázce vede prvostupňové řízení.

Zakázku na výstavbu prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu vyhlásil pražský dopravní podnik a její hodnota přesahuje deset miliard korun. Nabídky mohli zájemci podávat do konce dubna, dopravní podnik lhůtu kvůli vyhlášení nouzového stavu prodloužil. Stavba měla podle původních odhadů začít v posledním čtvrtletí letošního roku, celkem by měla trvat 7,5 roku.

Nová linka metra má spojit Písnici a náměstí Míru. V první fázi vznikne trasa mezi stanicemi Pankrác, Nové Dvory a Depo Písnice, budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. Náklady se odhadují na 57 miliard korun.