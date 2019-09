ÚOHS zakázal plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na rok

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll/SkyToll. Zákaz ale začne platit až rok po právní moci rozhodnutí úřadu. To pravomocné není a lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu. ÚOHS to uvedl v tiskové zprávě. Stát proti rozhodnutí podá rozklad, přípravy nového mýta by však podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) i CzechTollu dnešní rozhodnutí nemělo ohrozit.

Ministerstvo dopravy teď může buď zahájit provoz nového mýtného systému s tím, že smlouva může přestat platit rok poté, co skončí řízení u ÚOHS, nebo zůstat u starého systému provozovaného firmou Kapsch. Při stanovení odkladu platnosti zákazu úřad vzal v potaz, že je ve veřejném zájmu, aby bylo mýtné vybíráno nepřetržitě.

Rozhodnutí úřadu nabude právní moci buď po marném uplynutí lhůty pro podání rozkladu, pokud žádná ze stran rozklad nepodá, nebo po rozhodnutí předsedy úřadu o rozkladu některé ze stran. Smlouva by ale přestala platit pouze tehdy, kdyby předseda ÚOHS rozhodnutí první instance potvrdil. Kdyby předseda rozhodnutí úřadu zrušil, smlouva zůstane v platnosti.

Kremlík v reakci na rozhodnutí uvedl, že ministerstvo proti němu v každém případě podá rozklad. "Rozhodnutí ÚOHS bereme na vědomí, nyní ho vyhodnotíme a rozhodneme o dalším postupu. Již nyní je ale zřejmé, že smlouva stále platí a na přípravu nového systému nemá nepravomocné rozhodnutí úřadu vliv," dodal ministr.

Rozhodnutí analyzuje i CzechToll. Jeho mluvčí Miroslav Beneš uvedl, že smlouva je i přes rozhodnutí stále platná a firma je připravena spustit nový systém podle harmonogramu. "Rádi bychom apelovali na dopravce, aby i přes právní spory neodkládali svou povinnost registrovat se a zajistit si nové palubní jednotky," připomněl Beneš už zahájenou mýtnou registraci.

Antimonopolní úřad se smlouvou na mýtný systém zabýval podruhé, k novému projednání mu ji vrátil brněnský krajský soud. Úřad původně rozhodl, že není důvod zakazovat plnění smlouvy, teď ale při rozhodování musel respektovat stanovisko soudu.

"Úřad v opakovaném správním řízení v souladu se závazným právním názorem Krajského soudu v Brně konstatoval, že zadavatel postupoval při uzavření smlouvy v rozporu s uloženým předběžným opatřením, což je důvodem k uložení zákazu plnění smlouvy," uvedl ÚOHS.

Do věci může zasáhnout i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, k němuž podal kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu ÚOHS i ministerstvo dopravy. Pokud správní soud rozsudek krajského soudu zruší, nebude platné ani nové rozhodnutí ÚOHS a smlouva na nový mýtný systém bude platit dál.

Nový mýtný systém má začít platit od prosince a má ho provozovat konsorcium CzechToll/SkyToll. Uspělo v mýtném tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz.