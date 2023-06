ÚOHS posuzuje smlouvu na nákup bojových vozidel pěchoty ze Švédska

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se začal zabývat smlouvou ministerstva obrany na nákup bojových vozidel pěchoty CV90 ze Švédska. Firma Defence Export žádá po antimonopolním úřadu, aby vydal zákaz plnění smlouvy, protože ministerstvo vozidla nenakoupilo na základě zadávacího řízení. ČTK to řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Ministerstvo nyní formuluje vyjádření k návrhu. Na situaci upozornil server Novinky.cz. Vláda nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun schválila letos na konci května a pořídit je chce formou mezivládní dohody ze Švédska.

"Mohu potvrdit, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel od dodavatele Defence Export návrh na zákaz plnění smlouvy Ministerstva obrany ČR na nákup bojových vozidel pěchoty CV90. Ve věci bylo zahájeno správní řízení. Možný termín vydání rozhodnutí nelze nyní předjímat," uvedl Švanda. Ministerstvo obrany obdrželo návrh k vyjádření. "Aktuálně vyjádření zpracováváme a v zákonné lhůtě jej úřadu zašleme," sdělil ČTK bez dalších podrobností vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka.

Ministerstvo obrany původně vypsalo tendr, do kterého pozvalo čtyři firmy, kromě BAE Systems v něm byly ještě španělský GDELS s vozidlem ASCOD, německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Posledně jmenovaný ze soutěže odstoupil, protože by nesplnil podmínky soutěže. Žádná z firem ale podle úřadu nepředložila nabídky, které by plně odpovídaly armádním požadavkům. Soutěž proto předchozí vláda na konci svého působení v roce 2021 přerušila, nová vláda pak loni v létě soutěž na základě právních analýz zcela zrušila. Místo toho rozhodla o zahájení přímého jednání se Švédskem.

Podle Defence Export nebylo ministerstvo oprávněno využít výjimku ze zákona o veřejných zakázkách a mělo využít některého typu zadávacího řízení. Společnost Defence Export byla podle obchodního rejstříku založena v roce 2016. Podle internetových stránek se zabývá vývozem obranných a bezpečnostních řešení. Podle rejstříku skutečných majitelů ji vlastní Milan Jurek, který je předsedou představenstva od 23. května letošního roku, od dubna loňského roku byl členem představenstva. Do roku 2020 figuroval Jurek v představenstvu společností Česká letecká servisní, Omnipol i CSG Aerospace ze skupiny Czechoslovak Group.