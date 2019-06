Univerzity v Brně oslavily sto let, přišly tisíce absolventů

Brno - Brněnská Masarykova univerzita dnes oslavila 100 let existence. Na výstaviště dorazily tisíce absolventů a pedagogů včetně jejich dětí. Na oslavy 100 let Mendelovy univerzity přijelo zhruba 4000 absolventů. Kromě Antarktidy byli ze všech kontinentů. Prohlédli si fakulty i kampus.

Masarykova univerzita oslavila v Brně 100 let existence

Masarykova univerzita jako největší z brněnských vysokých škol dnes oslavila na výstavišti i na všech fakultách století své existence. Na výstaviště, kde je kulturní program až do večera včetně koncertu B-Side Band a Vojtěcha Dyka, zamířily tisíce absolventů, pedagogů, pracovníků univerzity i jejich dětí. Cílem bylo především setkání bývalých spolužáků navzájem i s pedagogy, což je podle končícího rektora Mikuláše Beka základ, co univerzitě zůstane i za dalších 100 let, i když se ve výuce budou využívat inovace a moderní technologie, řekl ČTK.

Škola dnes také předala bronzové medaile stovce absolventů. Mezi osobnostmi nominovanými jednotlivými fakultami jsou bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, ombudsmanka Anna Šabatová, hudebnice Iva Bittová, spisovatelka Kateřina Tučková, novinář Jan Moláček a biatlonový činovník Jiří Hamza.

Končící rektor Bek, který je nyní také senátorem za klub Starostů a nezávislých, přebíral univerzitu před osmi lety po dnešním předsedovi ODS Petru Fialovi. "Myslím, že jsem ji přebral v dobrém stavu a věřím, že ji předávám ve stavu o něco lepším a že je to tak u každého z rektorů, kteří byli v čele univerzitě od 90. let. Daří se ji dostávat z hlediska mezinárodního renomé na stále lepší pozice," řekl Bek.

Podle něj bylo osm let ideálním prostorem na to, aby naplňoval své vize. "Cíle jsou dobře nastavené a je potřeba, aby přišel někdo s jinými profesními zkušenostmi a jinou optikou. To je záruka zdravého vývoje univerzity," řekl Bek. I za 100 let podle něj bude klíčová interakce studentů s pedagogy, kterou žádné technologie nenahradí.

V roce 1919 vznikla univerzita tvořená čtyřmi fakultami lékařskou, filozofickou, přírodovědeckou a právnickou. V současnosti je fakult devět a studentů zhruba 30.000.

Na oslavy 100 let Mendelovy univerzity přijelo 4000 absolventů

Na oslavy 100 let Mendelovy univerzity v Brně dnes přijelo podle organizátorů zhruba 4000 lidí a škola uvedla, že kromě Antarktidy byli ze všech světadílů. Lidé si mohli prohlédnout všechny fakulty včetně té v Lednici. Hlavní program se uskutečnil v kampusu v Černých Polích. Podle rektory Danuše Nerudové je úkolem školy vychovávat samostatně kriticky myslící a silné osobnosti, které budou společnost posouvat kupředu, uvedla v tiskové zprávě.

Škola absolventům ukázala moderní budovy a jejich vybavení, v posledních letech investovala více než miliardu korun. Zajímavostí dnešního programu byly zlaté promoce prvních absolventů Provozně ekonomické fakulty, která letos slaví 60 let.

Dnešní Sraz století byl největší akcí svého druhu, kterou univerzita ve své historii pořádala. Nejstarším návštěvníkem, který se na výzvu pořadatelů ozval, byl bývalý děkan lesnické fakulty František Doušek s ročníkem narození 1927. Na programu bylo i osm velkých koncertů.

Mezi absolventy školy je například i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) či současný ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle Jurečky má škola dynamiku a dobře se rozvíjí.

Původně byla škola založená jako Vysoká škola zemědělská a tento název nesla do roku 1994. V současnosti má pět fakult a zhruba 9000 studentů.