Univerzity: Snížení peněz na vědu by omezilo výzkumné aktivity

Praha - Asociace výzkumných univerzit (AVU) kritizuje návrh ministerstva financí, který snižuje státní výdaje na vědu pro příští rok na 36,1 miliardy korun. Meziročně je to pokles o 3,6 procenta. Podle AVU by snížení omezilo výzkumné aktivity a ztížilo možnost získat schopné vědce v konkurzech. Vyplývá to z vyjádření, které dnes ČTK zaslali zástupci Univerzity Karlovy. AVU tvoří Univerzita Karlova, Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a ČVUT.

Letošní rozpočet na vědu meziročně vzrostl o 1,22 miliardy na zhruba 37,5 miliardy korun a podle střednědobého výhledu mělo jít v roce 2022 do této oblasti 38 miliard korun. První místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Pavel Baran už dříve uvedl, že ani původně zamýšlených 38 miliard nestačí. RVVI tak pro příští rok navrhla rozpočet 39,35 miliardy korun. Vláda v pondělí vzala návrh RVVI pouze na vědomí. Další jednání budou v létě.

Asociace vyjádřila s návrhem ministerstva financí (MF) "zásadní nesouhlas". Uvedla, že nezohledňuje inflaci a je v rozporu s předchozími prohlášeními o podpoře výzkumu.

"Snížením rozpočtové částky jednoznačně dojde k omezení aktivit české výzkumné infrastruktury jakožto významné součásti infrastruktury státu. Zároveň se jedná o významný, již nyní vyslaný signál směrem k výzkumným pracovníkům těchto institucí i k potenciálním kvalitním zájemcům o zaměstnání v nich," stojí v prohlášení. "Ohrožení lidského kapitálu výzkumných institucí bude mít dlouhodobější negativní dopady, než je roční rozpočtové období," uvádí dále.

Asociace také zdůraznila, že mají-li české výzkumné univerzity i ústavy Akademie věd ČR obstát v mezinárodní konkurenci svými výsledky, musí také nabídnout přijatelné pracovní podmínky současným výzkumníkům i novým uchazečům.

Asociace také vyzdvihla roli výzkumných organizací a škol během pandemie covid-19. "Byly to a jsou to právě ony, které umožňují efektivně čelit akutnímu epidemickému nebezpečí a pomáhat při jeho řešení i při potřebném posílení moderní ekonomiky založené na znalostech a nových technologiích," píše se v dokumentu. Zástupci asociace také poznamenali, že v Evropské unii a "významných státech světa" mimo ni je trend roli vědy, výzkumu a inovací posilovat.

Podobně se minulý týden vyjádřili i další kritici návrhu MF pocházející z akademické sféry a organizací spjatých s výzkumem. Uvedli, že pokles oslabí možnosti výzkumu, utlumí investice do vědy i příslušné infrastruktury a v budoucnu může způsobit vyšší odliv talentovaných vědců do zahraničí. Za dřívějším prohlášením stojí Akademie věd, Česká konference rektorů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace výzkumných organizací, Vysokoškolský odborový svaz a Rada vysokých škol. MF podle nich argumentuje aktuálním stavem veřejných financí. V pátek ministerstvo v reakci uvedlo, že výzkum pro něj zůstává prioritou a o rozpočtu se bude ještě jednat.