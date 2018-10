Brno - Na bojová vozidla, roboty i virtuální realitu lákají uchazeče o studium vysoké školy na veletrhu Gaudeamus v Brně. Zejména technické univerzity se vedle nabídky studijních oborů snaží ukázat i hmatatelné výsledky výzkumu. Prakticky všechny školy však na stáncích spoléhají hlavně na výmluvnost svých studentů, kteří mohou mladším kolegům ze středních škol předat osobní zkušenost.

Na veletrhu, který trvá ode dneška do pátku, jsou zástupci více než 400 univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Pořadatelé očekávají tisíce studentů. Zájemci mohou vybírat z více než 10.000 studijních oborů. Vedle českých škol mají zastoupení i zahraniční univerzity, včetně čínských.

S bojovými vozidly dorazili na brněnské výstaviště zástupci Univerzity obrany, kteří studentům předvedli také nácvik slaňování a osvobození rukojmí. Prvky virtuální reality uplatní v doprovodném programu Univerzita Pardubice i Vysoké učení technické v Brně. Pražská i brněnská technika představují také roboty.

Stánek Masarykovy univerzity odráží změnu vizuálního stylu školy, která má nové logo i propagační grafiku. Uchazeči ve stánku dostanou od studentů jednotlivých fakult potřebné informace k přihláškám, přijímacím zkouškám i studijním programům.

Novinkou letošního ročníku je prezentace Jihomoravského kraje a jeho předních zaměstnavatelů. Studenti mohou navštívit stánky významných technologických firem, setkat se s jejich zaměstnanci a zjistit informace o praxích, stážích a profesním uplatnění.

Soukromá University of New York in Prague (UNYP) přivezla do Brna vagón newyorského metra. Nechala si také u příležitosti veletrhu zpracovat na portálu vysokeskoly.cz průzkum zaměřený na vnímání soukromých škol. Podle jeho výsledků mezi důvody, proč studenti zvažují studium na soukromé vysoké škole, patří menší počet žáků na učitele a lepší uplatnění po studiu. Asi čtvrtina respondentů si dokáže představit, že by si vzali studentskou půjčku, aby mohli studovat na soukromé vysoké škole.