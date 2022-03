Univerzita Palackého nepronajme svou halu pro koncert Jaromíra Nohavici

Olomouc - Olomoucká Univerzita Palackého se rozhodla nepronajmout agentuře Sportovní halu UP na plánovaný koncert Jaromíra Nohavici. Měl se v ní uskutečnit 12. května. Důvodem jsou kontroverzní postoje písničkáře, řekl ČTK mluvčí univerzity Egon Havrlant. Z obdobných důvodů nedávno polští organizátoři zrušili hudebníkovi všechny jeho jarní polské koncerty. Nohavica před časem oznámil, že si nechá ocenění Puškinova medaile, které dostal v roce 2018 od ruského prezidenta Vladimira Putina, válku Ruska proti Ukrajině však odsoudil.

"Vedení univerzity se po důkladném zvážení rozhodlo ukončit jednání s agenturou, která koncert pořádá, o pronájmu Sportovní haly UP. Důvodem tohoto kroku jsou kontroverzní postoje písničkáře, s nimiž se jako instituce neztotožňujeme. Univerzita se jednoznačně vymezila proti válce na Ukrajině i proti jednání prezidenta Ruské federace, pořádání této akce v našich prostorách je tedy z morálního hlediska nepřípustné. Věříme, že organizátoři koncertu i veřejnost naše důvody chápou," uvedl mluvčí univerzity.

Koncert Nohavici ve Sportovní hale UP se měl podle informací organizátorů uskutečnit 12. května. Jeho koncert v Olomouci byl z důvodů pandemie již několikrát odkládán, uskutečnit se měl nejprve v květnu 2020, poté byl odložen na říjen a následně na květen loňského roku.

Otázka ohledně konání koncertu v univerzitní hale rezonovala na sociální síti v univerzitní skupině od konce února, měla na sto komentářů a vzbuzovala rozdílné emoce. Zatímco řada studentů to kritizovala s tím, že je nepatřičné, aby na univerzitní půdě zpíval někdo, kdo je hrdý na své ruské vyznamenání, jiní oponovali a stavěli se proti veřejnému lynči. "Mám doma využitou žádost o povolení vědeckého víza v Rusku podepsanou Putinovým spolupracovníkem. Neměl by rektor UP požadovat vrácení mého diplomu UP?" podotkl jeden z diskutujících. "Komu vadí, že Nohavica přebásnil poezii z ruštiny, že na UP přednášel o autorství Slezských písní, ať nechodí na jeho koncerty, ať ho kritizuje," doporučil místo toho.

Ruský prezident Nohavicovi v roce 2018 udělil Puškinovu medaili určenou ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění. Hudebník si ji od něj osobně převzal v Kremlu. Na konci února, po vpádu ruské armády na Ukrajinu, Nohavica řekl, že si ocenění ponechá, protože ho dostal "za písně a ne za válčení". Naopak slovenský spisovatel Ján Štrasser se stejného ocenění v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu veřejně vzdal.

Válku Ruska proti Ukrajině však Nohavica odsoudil, prostřednictvím internetu 2. března odvysílal se svého bytu živě koncert, kde se vyjádřil jak k válce na Ukrajině, tak i k rozhodnutí ohledně medaile. Hudebník na konci března v Ostravě-Porubě připravuje benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na pomoc Ukrajině.