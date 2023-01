Univerzita nemá peníze na obnovu zámku v Zahrádkách, nejspíš ho zkusí prodat

Zahrádky (Českolipsko) - Pražská Univerzita Karlova nemá peníze na obnovu svého zámku v Zahrádkách na Českolipsku, který vyhořel před 20 lety. O areál nemá zájem ani žádná z fakult. Z tohoto důvodu nejspíš nabídne univerzita areál zámku k prodeji, sdělil ČTK mluvčí univerzity Václav Hájek.

Zámek postavený ve druhé polovině 16. století vlastní univerzita od roku 1974. Měla v něm hotel s 96 lůžky, kongresovým sálem a učebnami. Obrovský požár budovu zachvátil 30. ledna 2003 a rozšířil se tehdy na celou budovu. Z jedné z nejcennějších památek regionu zbyly jen obvodové zdi.

"Správa budov Univerzity Karlovy investuje pravidelně do údržby areálu zámku Zahrádky tak, aby nedocházelo k dalšímu znehodnocení objektu, ale nemá prostředky na rekonstrukci budovy. Žádná z fakult ani dalších součástí univerzity nemá pro areál zámku využití, zvláště s ohledem na to, že plnohodnotnému využívání musí předcházet právě rekonstrukce," uvedl Hájek.

Univerzita si před pěti lety nechala zpracovat analýzu a z ní vyplynulo, že na obnovu zámku bude potřeba 600 milionů korun. V dnešních cenách ve stavebnictví by to bylo ještě více, i proto univerzita nejspíše nabídne vyhořelou památku k prodeji. "Příprava prodeje bude vyžadovat řadu úkonů a bude probíhat v řádu měsíců," dodal Hájek.

Obec Zahrádky o získání zámku do svého vlastnictví s největší pravděpodobností usilovat nebude. "To je pro nás strašně velké sousto a nevěřím ani, že bych pro to získal dostatek hlasů v zastupitelstvu. Veřejné mínění by bylo pro, ale ta finanční stránka je pro nás astronomická. Jsme obec, která má rozpočet někde 16 až 17 milionů s tím, že čtyři miliony jdou na investice a zbytek na naše fungování. Tak my bychom to určitě nedokázali ufinancovat," řekl ČTK starosta Zahrádek Martin Macho.

Pokud univerzita skutečně areál nabídne k prodeji, zájem by podle starosty měli spíše o přilehlou budovu bývalé konírny, které místní říkají podle čísla popisného čtyřka. "Tu si budeme teď brát do nájmu. Je to v podstatě takový malý zámeček. A když by byla cena za něj symbolická, tak bychom to dokázali v dlouhodobém horizontu nějakým způsobem ufinancovat. Udělat z toho obecní byty nebo domov důchodců, to si myslím, že by bylo schůdné a byl by to dosažitelný cíl," dodal Macho.

Areál zámku v Zahrádkách je po většinu roku veřejnosti uzavřený, výjimkou jsou akce v parku. Nejznámější jsou festival Zahrádky Fest, obecní Zahrádecké slavnosti či kulinářská soutěž ve vaření kotlíkových zvěřinových gulášů.