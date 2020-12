Universal Music Group koupila kompletní katalog písní Boba Dylana

New York - Písničkář Bob Dylan prodal kompletní katalog svých více než 600 písní vydavatelské větvi společnosti Universal Music Group (UMG). O odkoupení autorských práv na repertoár, který vznikal v průběhu šesti desetiletí, dnes s odvoláním na prohlášení UMG informovaly zpravodajské agentury.

Podle magazínu Variety dosud Dylanovu tvorbu spravovala skupina Sony/ATV Music Publishing. Kolik za ni Universal Music Publishing Group nabídla, nebylo ihned jasné.

Společnost oznámila, že obchod zahrnuje legendární skladby ze 60. let jako Blowin' in the Wind a Like a Rolling Stone, stejně tak pozdější hity Knockin’ On Heaven’s Door či Tangled Up In Blue. Dylan, který v květnu oslavil 79. narozeniny je stále aktivní a letos mu vyšla deska s názvem Rough and Rowdy Ways. Bylo to už jeho 39. studiové album.

Po celém světě se prodalo více než 125 milionů Dylanových desek a agentura AP o jeho autorském katalogu píše jako o jednom z nejcennějších, srovnatelném s tvorbou kapely Beatles. Dylan je také držitelem Nobelovy ceny za literaturu, kterou za své texty obdržel v roce 2016.