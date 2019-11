Uniklý koncept plánu investic je podle Babiše jeho dávná verze

Praha - Za dávnou verzi materiálu označil premiér Andrej Babiš (ANO) koncept investičního plánu, který dnes zveřejnila některá média. Materiál, který má ČTK k dispozici, počítá s tím, že do investic půjde do roku 2030 celkem 2,8 bilionu korun, premiér přitom nedávno hovořil o projektech za pět bilionů korun. Rozdíly v částkách nechtěl dnes Babiš na tiskové konferenci k elektronické evidenci tržeb komentovat, odkázal na zveřejnění dokumentu, které plánuje v týdnu začínajícím 16. prosincem.

"Je to fake. Není to ten plán, který budeme zveřejňovat, je to nějaká dávná verze," uvedl Babiš na dotaz ČTK. Nechtěl proto ani komentovat celkový objem plánovaných investic, který v materiálu mimo jiné kvůli "absorpční kapacitě trhu" seškrtala ministerstva z původně zmiňovaných 3,45 bilionu na 2,8 bilionu. "Proč bych to komentoval, já slíbil do Vánoc, zveřejníme to v týdnu od 16. prosince," dodal.

S mapováním potenciálních investic se podle něj mělo začít mnohem dřív. "Buďte rádi, že to konečně někdo tady vymyslel. Škoda, že s tím nezačal pan (Václav) Klaus v roce 1990, mohli jsme být dnes někde jinde," uvedl Babiš.

Pracovní verze plánu detailně neřeší, kde stát peníze na projekty vezme. Zmiňuje nutnost nehledat jen dotační zdroje, zaměřit se na privátní způsoby financování, například PPP projekty či úvěry komerčních bank. "Není to o tom, že to je investiční plán, který má okamžitě finanční krytí. Je to potenciál investic," vysvětlil Babiš.