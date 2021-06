Unikátní operace vrátila zrak dvacetileté studentce ze Znojemska

Znojmo - Dvacetileté studentce ze Znojemska vrátila zrak unikátní operace. Spočívala v dočasné umělé rohovce, odstranění šedého zákalu pomocí laseru a implantaci umělé čočky. Operaci provedl primář zlínské soukromé oční kliniky Pavel Stodůlka. V tiskové zprávě dnes uvedl, že zákrok tímto způsobem se uskutečnil poprvé na světě. Poslední květnová kontrola potvrdila, že byla operace úspěšná.

Operace se uskutečnila v březnu, nynější výsledky potvrdily její úspěšnost. Dvacetiletou studentku Masarykovy univerzity v Brně trápily zrakové problémy už od dětství. "Od narození mám zelený zákal a viděla jsem jen na pravé oko. Zhruba před dvěma lety se objevily komplikace, kvůli kterým se mi vidění rychle zhoršilo. Do té doby jsem měla pocit, že vidím normálně, byla jsem soběstačná, co jsem potřebovala, to jsem přečetla," uvedla pacientka Lucie.

Později ale nebyla schopná přečíst číslo autobusu ani se orientovat v prostoru. "Po čase jsem viděla jen barvy, obrysy a rozlišovala mezi světlem a tmou. Letos jsem přestala vidět úplně. Jediným řešením byla operace. Byla ale komplikovaná, proto se ji mnoho lékařů obávalo provést," řekla studentka.

Koncem března zákrok provedl Stodůlka na zlínské oční klinice. "Operace začínala odstraněním neprůhledné rohovky a transplantací dočasné silikonové umělé rohovky. Tím se podařilo zviditelnit nitro oka, ve kterém byla nalezeno pokročilé stadium šedého zákalu," popsal Stodůlka. Speciálním laserem se skrz umělou rohovku podařilo šedý zákal odstranit a poté implantovat umělou nitrooční čočku. "Jednalo se o první kapsulotomii capsulaserem skrze umělou rohovku na světě. Po dokončení operace šedého zákalu byla dočasná silikonová rohovka odstraněna a pacientce transplantovaná rohovka z tkáňové banky. Celý zákrok proběhl pouze v lokálním znecitlivění oka kapkami," řekl Stodůlka, který jako první na světě provedl i jiné operace. Operoval také například tehdejšího prezidenta Václava Klause nebo Tomáše Baťu mladšího.

Výsledek zákroku se u studentky dostavil brzy. "Měla jsem trochu strach, ale říkala jsem si, že horší už to být nemůže. Po operaci jsem měla oko do druhého dne zalepené. Když jsem si pomalu odstranila obvaz, byl to šok. Málem jsem údivem omdlela, protože jsem najednou zase viděla. Už týden po zákroku jsem mohla zase jezdit na kole," řekla Lucie. Podle Stodůlky pacientka dokáže číst zvětšená písmena v mobilu a poslední květnová kontrola ukázala, že se dva měsíce po operaci kvalita vidění drží. "Věříme, že jí zrak bude sloužit dobře," dodal Stodůlka.