Únik před vedrem nabízejí Teplické skály, v soutěsce Sibiř dnes okolo 10 stupňů

Teplice nad Metují (Náchodsko) - Zatímco nejvyšší teploty v Královéhradeckém kraji dnes šplhaly přes 30 stupňů Celsia, v soutěsce Sibiř v Teplických skalách na Náchodsku se v 11:30 pohybovaly jen kolem 10 stupňů. Není divu, že v letních vedrech jsou skalní města v Adršpašsko-teplických skalách vyhledávaným místem, přesvědčila se dnes na místě ČTK. Podle Beaty Radoňové z městského infocentra v Teplicích nad Metují se průměrná roční teplota v soutěsce Sibiř mezi vysokými skalami pohybuje od šesti do osmi stupňů Celsia. Teplické skály patří městu Teplice nad Metují.

"Zájem o Teplické skály je v těchto dnech enormní, je jedno jestli je všední den nebo víkend. Například v úterý jsme prodali 1148 vstupenek. Ve skalách je v letních vedrech příjemněji, lidé se tam mohou zchladit. Třeba v soutěsce Sibiř je v létě teplotní rozdíl minimálně 15 stupňů Celsia, je to tam trochu lednice," řekla ČTK Radoňová.

Podle ní to ale není zdaleka jediný důvod, proč je o Teplické skály v těchto dnech takový zájem. "Hlavním důvodem je to, že v sousedním Adršpachu zavedli rezervační systém a lidé k nám jezdí s tím, že do adršpašských skal se nedostali," řekla ČTK Radoňová.

Loni za celý rok byla návštěvnost Teplických skal více než 13.500 lidí, přičemž letos od začátku roku do konce července zhruba 24.200 lidí. Upozornila, že letos v létě se do návštěvnosti Teplických skal promítla i situace v národním parku České Švýcarsko na Děčínsku, kde již více než týden hoří. "Řada lidí, která k nám přijela, měla v plánu navštívit České Švýcarsko, ale kvůli tomu, co se tam děje, musela změnit plány," řekla ČTK.

Soutěskou Sibiř vede prohlídkový okruh, turistům je tedy běžně přístupná. Průchod mezi skalami v soutěsce je v některých místech široký maximálně dva metry. Led se tam drží často i do začátku června. Vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám si získala také pozornost biologů a dalších vědců, například nabízí několik vegetačních stupňů rostlin. K vidění jsou tu jak suchomilné vřesy a brusinky, horské kapradiny a borůvky, tak i chladnomilné rostliny, které mají díky dlouho se držícímu ledu a sněhu zkrácené vegetační období.

Teplické pískovcové skály jsou jedním z nejatraktivnějších pískovcových skalních měst v Královéhradeckém kraji. Prohlídkový udržovaný okruh, který vede Teplickými skalami, měří asi šest kilometrů. Kromě turistů přitahují skály také horolezce. Teplické skály obdivovali v minulosti Johann Wolfgang Goethe a Alois Jirásek, milovníci pohádek je znají i z filmů Princ a Večernice nebo Třetí princ.

Vstup do Teplických skal je zpoplatněn, otevírací doba je od dubna do října od 8:00 do 18:00, více informací je na webu.

Teplické skály společně se sousedními Adršpašskými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektaru největší národní přírodní rezervací v České republice.