Únik neznámé látky v Jablonci vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Jablonec nad Nisou - Únik neznámé látky v panelovém domě v Jablonci nad Nisou vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení. Do domu už se začali vracet jeho obyvatelé, asistují jim při tom policisté i specialisté hasičů, kteří prověřují, zda v bytě není nebezpečná koncentrace nějakých látek. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Po úniku zatím neznámé látky ošetřili v úterý večer záchranáři 37 lidí, které rozvezli do nemocnic.

Únik neznámé dráždivé látky ve Skelné ulici oznámil na operační středisko hasičů jeden z obyvatel domu v úterý před 18:00. Do nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Jičíně záchranáři potom rozvezli 37 lidí. "Bylo to hlavně z preventivních důvodů k dalšímu vyšetření. Byl mezi nimi i jeden náš záchranář," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Do nemocnic záchranáři převezli také dva policisty a devět hasičů.

Původně bylo lidí, kteří potřebovali vyšetření ohlášeno 36, podle mluvčího krajských hasičů Jana Přerovského se ale v noci přihlásil další postižený z domu. Evakuovat museli hasiči obyvatele z jednoho vchodu panelového domu, v dalších částech domu bylo vše v pořádku.

Hasiči dnes dělali v domě opakovaná měření, ta první nic neodhalila. Hasiči odhalili jen stopová množství neznámé chemikálie a zatím neznají ani zdroj. "Vzorky budou zkoumat pracovníci chemické laboratoře z Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Výsledky zatím nemáme," dodal Přerovský.

Přestože zatím stále není jasné, jaká látka lidem problémy způsobila, už v úterý večer kontaktovala jablonecká nemocnice Toxikologické informační středisko Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. "V případě podezření na jakoukoliv otravu totiž naše pracoviště zásobuje léky, antidoty, antiséry nebo antiinfektivy celou republiku," uvedla dnes nemocnice na sociálních sítích. Hasiči podle nemocnice identifikovali toxickou látku podobnou kyanidům, konkrétně akrylonitril.

Pacienti si nejčastěji stěžovali na pocit dušnosti a škrábání v krku, lékařka Hana Farná tak zdravotníkům zároveň poskytla nezbytné informace ohledně příznaků a léčby otravy."V takovém případě musí být antidotum, jež může rušit toxický účinek, podáno co nejdříve, a proto záchranná služba pro připravené léky ještě večer vyslala do Prahy vrtulník, uvedla ve svém vyjádření nemocnice.