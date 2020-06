Únik informace o ricinu zkomplikoval vyšetřování, uvedla BIS

Praha - Únik informace o možném ohrožení českých komunálních politiků jedem ricin zásadně zkomplikoval práci kontrarozvědky i policie a téměř znemožnil vyšetření případu, uvedla na svém webu Bezpečnostní informační služba (BIS). Tajná služba odmítla, že by informaci vypustila sama, stejně jako další spekulace kolem případu, který minulý týden vyvrcholil vyhoštěním dvou ruských diplomatů z Prahy. Premiér Andrej Babiš (ANO) v té souvislosti minulý týden uvedl, že kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace.

Vyhoštění diplomaté opustili Česko v neděli. Kvůli případu údajného diplomata s ricinem předtím dostali policejní ochranu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Podle Babiše však vyšlo najevo, že kauza byla smyšlená. Premiér k vyhoštění diplomatů řekl, že incident poškodil česko-ruské vztahy a způsobil bezdůvodné vytížení bezpečnostních složek. Ruská diplomacie označila krok Prahy za vážné poškození vztahů.

BIS dnes uvedla, že případ před několika dny uzavřela. "Ve skutečnosti jde vlastně o jednoduchý a smutný příběh nepřátelství a závisti mezi dvěma pracovníky ruského zastupitelského úřadu v Praze, který se jeden z nich rozhodl řešit anonymním e-mailem zaslaným BIS ve snaze svého kolegu zásadním způsobem poškodit," uvedla kontrarozvědka. E-mail podle BIS popisoval hrozbu velmi detailně. "Urychleně byly prověřeny informace v něm obsažené a naprostá většina z nich byla ověřitelná, pravdivá a přesná," dodává BIS.

Žádná bezpečnostní složka na světě nemůže podobnou informaci "hodit do koše" a riskovat, že pokud by se obsah potvrdil, mohly by být ohroženy životy nevinných lidí, uvedla kontrarozvědka. "Nebylo tedy možné riskovat. Bohužel i vraždy jsou v arsenálu ruských zpravodajských služeb," uvedla. BIS i policie tedy po prověření informací přijaly adekvátní opatření, dodává tajná služba.

Únik informace do médií zkomplikoval práci BIS i policie, dodala kontrarozvědka. "I za této velmi složité situace pokračovali důstojníci BIS ve své činnosti a nakonec získali jasné a nezpochybnitelné informace o pozadí celého případu," stojí v textu. Později se podle kontrarozvědky podařilo v krátkém čase a pod tlakem spekulací médií rozkrýt, co se na velvyslanectví odehrálo, kdo za e-mailem stál a jaký cíl sledoval.

BIS odmítla, že by za zveřejněním informace o "muži s ricinem" mohla stát sama. "Službu zveřejnění informace významně poškodilo a téměř znemožnilo došetření případu. Pokud by BIS informace sama zveřejnila, tak by de facto sama sobě překazila práci," uvedla. BIS kvůli úniku informace podala trestní oznámení.

Premiér a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by jistě nesáhli ke krajnímu a výjimečnému řešení, kterým je vyhoštění diplomatů, kdyby neměli jednoznačné důkazy, podotkla BIS. Zmiňuje také to, že před vyhoštěním dostalo Rusko možnost, aby oba diplomaté opustili republiku takzvaně potichu. "To Rusové nevyužili a ani se nesnažili o uklidnění celé situace, spíše naopak," konstatuje BIS.