Unie: Turismus v ČR se na úroveň před covidem vrátí nejdříve v roce 2025

Praha - Turismus v České republice se do stavu předcovidového roku 2019 vrátí podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) nejdříve v roce 2025. V případě, že vláda prosadí úpravu sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) či zvýšení sociálních odvodů pro zaměstnavatele, může zotavení sektoru ale ještě zpomalit. Unie to dnes uvedla v tiskové zprávě.

V únoru publikovaná data Českého statistického úřadu (ČSÚ) o loňském cestovnímu ruchu nejsou podle unie optimistická. Podle statistiků se loni v Česku ubytovalo 19,5 milionu turistů, meziročně o 71 procent více, proti roku 2019 byla návštěvnost nižší o 11 procent. "S počtem 19,5 milionu turistů v roce 2022 jsme zhruba někde na úrovních před rokem 2017. Zhruba 50,6 milionu přenocování zní skvěle, ale je to úroveň zhruba roku 2016," řekl předseda výboru ČUCR Jakub Juračka. Domácímu cestovnímu ruchu podle něj chybí pracovní síla. Doplnil, že v době koronavirové pandemie obor opustil každý desátý zaměstnanec.

"Je důležité, aby vláda nečinila přímé kroky proti zotavení sektoru," řekl Juračka.

Unie již dříve uvedla, že pokud vláda prosadí od příštího roku úpravu sazeb DPH, kdy by místo dvou snížených sazeb deset a 15 procent byla jedna ve výši 13 nebo 14 procent, služby v pohostinství a cestovním ruchu zdraží nejméně o tři až čtyři procenta. Mnohým provozovatelům služeb by podle ní dokonce hrozila uzávěra. Zahraniční turisté, jako například Němci, kteří Česko tradičně navštěvují nejvíce, by kvůli vyšším cenám jezdili do levnějších destinací nebo zůstali doma. "Tam (v Německu) je totiž snížená sazba DPH na služby v cestovním ruchu prodloužena nejméně do konce tohoto roku," sdělil Juračka.

Situaci by podle něj zkomplikovalo i zvýšení sociálních odvodů pro podnikatele, o kterém uvažuje vláda. Podnikatelů je v tuzemském cestovním ruchu téměř pětina, uvedl Juračka.

V tuzemských hotelech, penzionech či kempech se loni podle ČSÚ ubytovalo zhruba 12,1 milionu Čechů a 7,3 milionu cizinců. "Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o devět procent, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 procenta) zahraniční klientely," sdělil ČSÚ.