Unie: Pomoc od státu připomíná složité čerpání evropských dotací

Praha - Podnikatelé si stěžují, že 18 různých podpor státu a další desítky podpůrných programů se začínají podobat složitému čerpání evropských dotací, na které běžný podnikatel nemá šanci dosáhnout. Nerozumí tomu, proč to nejde jednoduše a rychle jako například v Německu. ČTK to dnes sdělila Unie malých a středních podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) reagovalo upozorněním, že programy vždy nastavuje na základě jednání s podnikatelskými svazy.

"Vše je chaoticky prezentováno, nebo není vůbec prezentováno. A když se podnikatelé obrátí na úřad, tak sami přetížení úředníci neví, na co mají nárok a na co ne. V praxi to znamená, že si podnikatelé musí najímat placenou službu, která by jim pomohla se v programech vyznat," uvedla unie.

"Jde o to, aby se finanční prostředky státu vynakládaly účelně, efektivně a hospodárně. Velmi důležitá přitom je elektronická komunikace, která vyřizování dotací usnadní a zrychlí," uvedlo MPO. Dodalo, že mimo jiné připravilo informační rozcestník, aby podnikatelům usnadnilo orientaci v covid dotačních programech. Aktuálně podle mluvčí Štěpánky Filipové MPO chystá také přehled možných kombinací dotačních programů pro podnikatele.

Podle unie ale existence mnoha podmínkami okleštěných programů způsobuje, že se mnohé vzájemně vylučují z čerpání, takže podnikatelé pak čerpají jen setinu pomoci. I pomalá administrativa přetížených úřadů způsobuje, že peněžitá pomoc přichází často pozdě, dodala unie.

"Navíc z pohledu podnikatelské praxe není peněžitá pomoc od státu dostatečná, nepokrývá ani jejich ztráty. Řada podnikatelů raději ukončuje podnikání. Nejohroženější jsou drobní živnostníci. Chybí vhodné podmínky k přípravě či restartu podnikání, schopnost podnikatele i krátkodobě plánovat je vzhledem ke stálým změnám nemožná," upozornila unie.