Unie: Firmy v turismu už nemají rezervy, bez kompenzací část podnikatelů skončí

Ilustrační foto - Turisté na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech na snímku z 10. července 2021. Do lázeňského města míří po koronavirové pauze převážně čeští návštěvníci.

Ilustrační foto - Turisté na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech na snímku z 10. července 2021. Do lázeňského města míří po koronavirové pauze převážně čeští návštěvníci. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Firmy v turismu podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) již nemají žádné rezervy. Pokud vláda nespustí kompenzační programy, bude to znamenat další propouštění a část podnikatelů skončí. ČTK to dnes sdělil první viceprezident ČUCR Jakub Juračka. Mnoho podnikatelů v cestovním ruchu je podle něho na pokraji sil. Kvůli vládním protiepidemickým opatřením, která omezují přístup ke službám i vstup do České republiky, nemohou nadále volně vykonávat činnost.

"Největší překážkou pro podnikatele je ukončení programu Antivirus B od ledna a nespuštění tzv. kurzarbeitu, ten není stále notifikován. Je těžké udržet kvalifikované pracovníky s vládními opatřeními bez jakékoliv podpory," uvedl Juračka.

Dříve fungující programy podpory byly podle Juračky kastovány podle oborů, některé dostaly více prostředků, některé méně a část z nich nic, řekl. ČUCR podle něj loni opakovaně žádala vládu o obnovení upravených plošných programů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzačního bonusu. Přestože se situace v některých odvětvích cestovního ruchu podle Juračky zhoršuje, obor zůstává na okraji zájmu a dotační tituly COVID 2021 a Nepokryté náklady ministři nevyhlásili.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes v noci na schůzi Sněmovny uvedl, že si nechal zpracovat analýzu předchozích programů náhrad a dotace podle něj získaly hlavně velké firmy. Naopak se pomoc nedostala k malým a středním podnikatelům. Dále řekl, že se nechce vydat cestou výpočtu pomoci podle propadu obratu o 30 procent. MPO podle něj navíc vytipovává nejvíce zasažené obory. Na opakované dotazy ČTK k plánovanému postupu ohledně náhrad resort zatím neodpověděl.

Tržby v cestovním ruchu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun, přičemž předloni kvůli propadu v důsledku pandemie činily zhruba 161 miliard korun. Dřívější analýza dopadů koronavirové krize zpracovaná společností Economic Impact vzhledem k trvajícím restrikcím v boji proti šíření nákazy předpokládá za uplynulý rok podobné výsledky jako v roce 2020.