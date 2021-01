Unie:Firmy v cestovním ruchu potřebují změnu náhradního plnění

Praha - Vláda by podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) měla prodloužit lhůtu náhradního plnění do konce roku nebo odpustit odvody. Firmy z tohoto odvětví, které jsou silně zasažené v souvislosti s pandemií koronaviru a vládními opatření, podle ní musejí do poloviny února zaplatit miliony korun. ČUCR to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Zaměstnavatelé s více než 25 pracovníky mají povinnost zaměstnávat alespoň čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Jinak musejí odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, nebo odebrat výrobky a služby od firem, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají, a to ve výši kolem 250.000 korun za jedno neobsazené místo pro osobu se zdravotním postižením.

Unie požádala ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), aby věc projednal s ministerstvem práce a sociálních věcí. To na výzvu k prodloužení lhůty nebo odpuštění odvodů podle ČUCR reagovalo negativně. Změna systému podle něj není možná, uvedla unie.

Většina firem si podle ČUCR vybírá z možností náhradního plnění odběr výrobků nebo služeb, které i tak potřebuje. "Obvykle každý rok tímto způsobem nakupujeme do hotelů prostěradla, počítače nebo čisticí prostředky, ale za stávající situace nechceme pořizovat věci, které pak mohou ležet nevyužité ve skladech," uvedl prezident ČUCR a majitel společnosti Sivek Hotels Viliam Sivek. Viceprezident unie a spolumajitel skupiny Royal Spa Martin Plachý řekl, že v případě jejich lázní se částka za náhradní plnění pohybuje kolem milionu korun. Odpuštění odvodů, nebo prodloužení lhůty by tak podle něj všem zavřeným provozům velmi pomohlo.