Unie cestovního ruchu žádá rychlé a trvalé rozhodnutí o lyžování

Praha - Česká unie cestovního ruchu žádá rychlé a dlouhodobě platné rozhodnutí o provozu lyžařských areálů. Pokud zůstanou zavřené, je třeba zakázat vstup na sjezdovky a zabývat se úpravou tratí pro běžkaře, která je z provozu skiareálů dotována. Unie, která reprezentuje 17 profesních sdružení z cestovního ruchu, to dnes sdělila ČTK. O provozu lyžařských areálů bude ve čtvrtek rozhodovat vláda, ministerstvo zdravotnictví jejich otevření kvůli sílící epidemii koronaviru nepodporuje.

Kabinet provoz sjezdových tratí povolil od 18. prosince, kvůli špatné epidemické situaci ale od 27. prosince fungování zakázal. "Pokud vláda nechce skiareály otevřít, je třeba říct to co nejdříve. Zbytečné zasněžování prohlubuje ekonomické ztráty provozovatelů. Pokud lyžařské areály vláda neotevře, již schválené kompenzace nestačí. Vláda by měla zajistit kompenzace na pokrytí všech nákladů," uvedla unie cestovního ruchu. Bez náhrad podle ní mnohým lyžařským areálům hrozí bankrot. Kompenzace, které vláda představila v pondělí, běžný provoz nenahradí ani z deseti procent, podotkl viceprezident unie a prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka.

Unie cestovního ruchu uvedla, že pokud se skiareály opět otevřou, odpovědnost za regulaci provozu a ochranu lidí přejde na provozovatele, kteří jsou na to připraveni. "V opačném případě budou muset v horách zajistit dodržování hygienických pravidel jako rozestupy, zákaz alkoholu na veřejnosti, sdružování jen dvou lidí pohromadě a podobně buď obce, nebo policie," doplnila.

Zákaz vstupu na sjezdovky uzavřených areálů je podle unie nutný kvůli ochraně majetku skiareálů a zdraví návštěvníků hor, kteří v posledním týdnu využívají sjezdovky k sáňkování nebo bobování. Unie varovala před smrtelnými úrazy při nekontrolovatelných sjezdech nebo od elektrického proudu, který na sjezdovkách pohání sněžná děla.

Zajistit bude podle unie potřeba úklid nepořádku kolem horských parkovišť a silnic, který tam lidé v posledních dnech nechali. "Pokud budou skiareály uzavřeny, je třeba zamyslet se i nad strojovou úpravou běžeckých tratí. Ta je dotována z provozu horských chat a chalup a zejména z provozu skiareálů," poukázala unie cestovního ruchu.

K otevření lyžařských areálů dnes znovu vyzvala Asociace horských středisek (AHS). Uvedla, že ztráta areálů do 10. ledna bude činit miliardu až 1,2 miliardy korun. Také podle asociace jsou kompenzace státu nedostatečné a navíc neodrážejí sezonnost provozů. Schválené náhrady jsou ve srovnání se zahraničím zhruba desetkrát nižší, uvedla AHS.

Kabinet v pondělí schválil program pro všechny podnikatele, kteří kvůli protiepidemickým opatřením museli omezit nebo zastavit prodej zboží a služeb. Nárok budou mít na 400 korun na zaměstnance za každý den uzavření. Navrhovaná dotace znamená podle asociace pro lyžařské areály 50 až 60 milionů korun, což odpovídá pěti až deseti procentům jejich tržeb. Například Rakousko podle ředitele AHS Libora Knota skiareálům kompenzuje 50 až 80 procent tržeb.

Česká unie cestovního ruchu reprezentuje sdružení, v nichž je členem 7780 subjektů, které představují 181.000 pracovních míst. Unie tak zastřešuje podle svého sdělení výraznou většinu odvětví, v němž v České republice ještě loni na jaře před epidemií koronaviru pracovalo 250.000 lidí a které v roce 2019 generovalo tři procenta hrubého domácího produktu.