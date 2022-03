Unian: Ruskou kolonu u jaderné elektrárny zastavili civilisté

Kyjev - Kolonu ruských vojáků nepustili dnes do města Enerhodar a přilehlé jaderné elektrárny její pracovníci a místní obyvatelé, oznámila dnes agentura Unian s odvoláním na mluvčího Záporožské jaderné elektrárny, Andrije Tuze.

Stovky lidí podle záběrů na sociálních sítích vyšly ke kontrolnímu stanovišti před městem, aby ruské vojáky nepustily dál. Nakonec se podle ukrajinské agentury místním podařilo přimět ruskou kolonu, aby se otočila a odjela.

"Vysvětlili jsme jim (ruským vojákům), že jaderná elektrárna a město jsou spolehlivě chráněny. Lidé je nepustí do města. Vyslechli se to a odjeli to nahlásit svému velení," řekl starosta města Dmytro Orlov, který nyní očekává další kolo vyjednávání s Rusy.

Záporožská jaderná elektrárna je pokládána za největší jadernou elektrárnou v Evropě s celkovým instalovaným výkonem 6000 MW (šest energobloků po 1000 MW). Podle čistého elektrického výkonu (6 x 950 MW) je pátá největší na světě.

Unian připomněl, že ukrajinští vojáci spolu s příslušníky národní gardy v úterý v okolí Enerhodaru pokračovali v boji s ruskými jednotkami, disponujícími asi 90 kusy bojové techniky.