UNHCR: Z Ukrajiny uprchlo nejméně 150.000 lidí, polovina z nich do Polska

Varšava/Kyjev - Z Ukrajiny kvůli pokračujícímu útoku ruských vojsk uprchlo do sousedních zemí nejméně 150.000 lidí, uvedl dnes Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Asi polovina uprchlíků se patrně vydala do Polska, dalšími destinacemi jsou Moldavsko, Rumunsko nebo Maďarsko. Polská vláda už předtím uvedla, že eviduje na 100.000 příchozích. Celkem by podle OSN mohla uprchlická vlna zesílit na miliony lidí. Ukrajina má přes 41 milionů obyvatel.

V pátek vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi informoval o 50.000 uprchlících od čtvrtečního začátku ruské invaze, v noci na dnešek pak jeho úřad odhad zvýšil na 120.000 lidí. Zahraniční média mezitím popisují, že na hraničních přechodech se tvoří mnohahodinové fronty, zatímco cesta například z Kyjeva na západ je čím dál složitější. Prchají především ženy a děti, muži ve věku 18 až 60 let musejí ve své vlasti zůstat a bojovat, neboť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil mobilizaci.

"Více než 150.000 ukrajinských uprchlíků už odešlo do sousedních zemí, polovina z nich do Polska a mnozí do Maďarska, Moldavska a Rumunska a dál," uvedl na twitteru Grandi. "Přibývá také lidí, kteří jsou na Ukrajině mimo své domovy, ale vzhledem k vojenské situaci je složité odhadovat čísla a poskytovat pomoc," dodal.

Náměstek polského ministra vnitra Pawel Szefernaker dnes novinářům řekl, že z Ukrajiny do Polska uprchlo od začátku ruské invaze tento týden už kolem 100.000 lidí. Mnozí Ukrajinci utíkají také na Slovensko, které dnes kvůli tomu vyhlásilo v zemi stav mimořádné situace. Cílem kroku je podle vlády podpořit přijetí nezbytných opatření při "hromadném přílivu cizinců na území Slovenské republiky".

Celkem UNHCR odhaduje, že válka mohla z Ukrajiny vyhnat miliony lidí. "Pracujeme s odhady od jednoho do tří milionů (uprchlíků, kteří zamíří) do Polska... a scénářem s jedním až pěti miliony v součtu všech sousedících zemí," uvedla v pátek mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Shabia Mantoová.

Dnes agentura sdělila, že pokud se situace na Ukrajině bude dál zhoršovat, mohl by počet uprchlíků dosáhnout čtyř milionů. Pro srovnání, v roce 2015, kdy vrcholila evropská migrační krize, dorazilo různými cestami do Evropy více než milion lidí. Deník The New York Times podotýká, že země, které roky odmítaly přijímat uprchlíky z válek v Sýrii, Afghánistánu a Iráku, teď Ukrajincům otevírají dveře.