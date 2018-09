Ženeva - Přestože počet uprchlíků , kteří přišli do Evropy, se za letošních prvních sedm měsíců v porovnání s předchozími dvěma roky snížil, úmrtnost se v procentním vyjádření zvýšila. Stejně jako v roce 2017 evropské orgány i letos vyvinuly úsilí o snížení nelegální migrace, aniž by v dostatečné míře zajistily přístup k bezpečným a legálním cestám pro ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Uvádí to dnešní zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Pašeráci podle úřadu při přepravě lidí z Libye do Evropy více riskují, protože libyjské pohraniční stráži se daří zadržovat stále více lodí s migranty a pravděpodobnost, že lidé na těchto plavidlech přijdou o život, se zvyšuje. Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy.

V materiálu nazvaném Zoufalé cesty UNHCR uvedl, že při pokusu dostat se do Evropy loni zahynulo 2276 osob, což představuje jednu oběť na každých 42 příchozích. V letošním roce zemřelo 1095 lidí, tedy jeden z každých 18. Počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské pobřežní stráže podporované Evropskou unií. Příslušníci stráže často zadrží čluny dříve, než se dostanou k lodím, které by migranty přepravily do Evropy.

"Důvod, proč se úmrtnost zvyšuje, je ten, že pašeráci více riskují, protože libyjské pobřežní hlídky zvýšily svou aktivitu," řekl zvláštní vyslanec UNHCR pro tuto oblast Vincent Cochetel. "Snaží se snižovat náklady, držet lidi déle v zajetí je stojí víc," dodal.

Od loňského srpna do letošního července libyjské úřady zachytily nebo zachránily 18.400 osob, o 38 procent více než ve stejném období 2016-2017. Počet příchozích z Libye do Evropy se snížil o 82 procent na 30.800.

UNHCR poukazuje na skutečnost, že nyní umírá mnoho lidí, kteří se snaží dostat do Libye jako výchozího bodu pro cestu do Evropy a zůstávají v přeplněných zadržovacích táborech. Řada z nich se tam pak, po neúspěšné plavbě na evropský kontinent, vrací zpět. Mnozí padnou do rukou místním gangům, které je prodávají jako otroky. "Když se běženci dostanou do Libye, je pozdě, Evropa musí zasáhnout už v zemích, odkud přicházejí," řekl Cochetel.