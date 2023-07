UNESCO doporučilo zařadit Benátky na seznam ohrožených památek

Paříž - Organizace UNESCO doporučila zařadit Benátky na seznam ohrožených památek světového dědictví. Navrhuje to zejména kvůli vysokému počtu turistů v italském městě, dopadům změn klimatu na něj i absenci celkové strategie pro rozvoj města. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu o tom informovala dnes, hlasovat o zápisu budou členské země v září, uvedla francouzská média. Zařazení severoitalskému městu na seznam světového dědictví v ohrožení hrozil už v roce 2021.

"Další rozvoj (Benátek), dopady změn klimatu a masivní turismus hrozí, že způsobí nezvratné proměny výjimečné hodnotě města," uvedla organizace v prohlášení citovaném agenturou AFP. Město ohrožuje stoupající hladina moře a další "extrémní klimatické jevy". UNESCO doufá, že hrozba nebo i zápis na seznam ohrožených památek "povede k větší snaze a mobilizaci lokálních, státních i mezinárodních aktérů," cituje prohlášení deník Le Monde.

Italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano, který byl dnes na návštěvě židovského ghetta v Benátkách, vyjádření organizace podle AFP nekomentoval. Starosta Benátek Luigi Brugnaro uvedl, že rozhovor s UNESCO je v kompetenci státu a nikoliv města, dodává agentura.

Před dvěma lety se terčem kritiky agentury OSN staly zejména velké výletní lodě, které připlouvaly až do města. Od srpna 2021 lodě s výtlakem přes 25.000 tun na základě výnosu italské vlády nesmí využívat benátský kanál Giudecca a nemohou proplout ani poblíž náměstí svatého Marka. Místo toho jsou odkloněny do průmyslového přístavu Marghera. Italská vláda vyplatila milionové odškodné pro lodní společnosti, kterým vznikly náklady kvůli změnám tras.

Benátky jsou na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1987. V případě zapsání na seznam ohrožených památek by úřady měly vypracovat plán s opatřeními na řešení problémů vyznačených organizací OSN. V případě, že by se situace zhoršovala, Benátkám by v budoucnu hrozilo vyškrtnutí ze seznamu světového dědictví. To se ale stává jen ojediněle. Známý je v tomto ohledu případ vyškrtnutí labského údolí v Drážďanech v roce 2009 kvůli stavbě moderního mostu přes Labe, který podle organizace OSN výrazně poškodil kulturní ráz krajiny v této části Saska.